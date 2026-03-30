Pogoda na Wielkanoc 2026 zaskoczy Polaków! Jednych przywita wiosna, drudzy zmarzną

Wielkanoc 2026 pod znakiem pogodowych skrajności. Od chłodu po wiosenny wybuch

Prognozy na Wielkanoc 2026 zapowiadają sporą zmianę temperatur. Po kilku zimniejszych dniach do Polski napłynie cieplejsze powietrze, a w trakcie świąt termometry mogą pokazać nawet 20 stopni Celsjusza. Nie wszędzie jednak warunki będą równie przyjemne.

Końcówka marca i początek kwietnia przyniosą jeszcze chłodniejszą aurę. Po stosunkowo ciepłej niedzieli, kiedy lokalnie notowano około 17 stopni, od poniedziałku zrobi się zdecydowanie zimniej. Do kraju napłynie chłodne powietrze, a temperatury w wielu miejscach spadną do 8–10 stopni, a nad morzem nawet do 6–7 stopni. Najniższe wartości pojawią się w górach, gdzie możliwy będzie lekki mróz.

Pomorze zaskoczone anomalią. Kiedy uderzy ocieplenie przed Wielkanocą?

Zmiana nastąpi tuż przed Wielkanocą. Już w sobotę zacznie napływać cieplejsze powietrze z południa Europy, co sprawi, że na zachodzie i południu kraju temperatura wzrośnie nawet do 17 stopni.

Najcieplej zrobi się w Niedzielę Wielkanocną. W wielu regionach, zwłaszcza w centrum i na południu, słupki rtęci pokażą około 20 stopni. Bardzo ciepło będzie także w Warszawie, Poznaniu czy Toruniu, gdzie można spodziewać się 18–19 stopni.

Mimo wysokich temperatur pogoda nie wszędzie będzie sprzyjająca. Jak podaje „Dziennik Bałtycki”, od wtorku, 31 marca, na Pomorzu temperatury w dzień utrzymają się na poziomie 8–10 stopni, a wiatr może być momentami silny i porywisty.

Podobne warunki nad morzem utrzymają się do czwartku, 2 kwietnia, choć z dnia na dzień będzie stopniowo cieplej. W Wielki Piątek przybędzie chmur, a słońce będzie pojawiać się rzadziej.

W same święta w województwie pomorskim prognozowane jest duże zachmurzenie. Możliwe są także opady, choć temperatury będą najwyższe w tym okresie i miejscami sięgną 18 stopni. W Poniedziałek Wielkanocny, 6 kwietnia, znów zrobi się chłodniej – około 10 stopni, ale powinno być więcej przejaśnień.

Powrót wiosny po Wielkanocy. Synoptycy ostrzegają rolników przed przymrozkami

Jak informuje „Wirtualna Polska”, w Poniedziałek Wielkanocny na północy kraju, m.in. w Gdańsku, Elblągu, Olsztynie i Suwałkach, temperatury wyniosą około 9–10 stopni. W cieplejszych regionach południa i centrum, takich jak Kraków, Kielce czy Częstochowa, nie przekroczą 12–13 stopni.

Prognozy na kolejne dni są jednak bardziej optymistyczne. Już we wtorek, 7 kwietnia, temperatura ponownie może wzrosnąć do 18–19 stopni, szczególnie na zachodzie kraju – w okolicach Zielonej Góry, Żar, Legnicy i Wrocławia.

Synoptycy zwracają uwagę na duże różnice temperatur między dniem a nocą. Poranki mogą być chłodne, a popołudnia znacznie cieplejsze. To może być problem dla rolników i sadowników, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia przymrozków.

Kamil Stoch kończy karierę. Wielkie pożegnanie w Planicy