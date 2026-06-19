Polacy coraz częściej stawiają na krajowe wakacje

Z badania Holiday Barometer 2026 przygotowanego przez Europ Assistance i Ipsos wynika, że aż 63 proc. Polaków bierze pod uwagę ryzyko konfliktu zbrojnego przy wyborze miejsca wypoczynku. To o 5 punktów procentowych więcej niż rok temu.

Coraz wyraźniej widać również zmianę w preferencjach urlopowych. Niemal połowa respondentów (46 proc.) wskazała podróż po Polsce jako idealny sposób spędzania wakacji. Dla porównania, wyjazd zagraniczny wybrało 34 proc. ankietowanych. Oznacza to, że krajowe wyjazdy przestają być traktowane jako tańsza alternatywa dla zagranicznych podróży, a stają się świadomym wyborem.

Nie tylko bezpieczeństwo. Liczą się także koszty

Na decyzje podróżnych wpływa również sytuacja gospodarcza.

- Jak wskazują ekonomiści PKO Banku Polskiego, od początku roku notowania paliwa lotniczego wzrosły o 122 proc., przekraczając poziom 1700 dolarów za tonę. W praktyce oznacza to dodatkową presję kosztową dla branży lotniczej i utrzymującą się niepewność dotyczącą cen podróży w kolejnych miesiącach – podaje agencja Bref me.

W efekcie coraz więcej osób docenia możliwość dojazdu własnym samochodem, krótszy czas podróży oraz większą elastyczność planowania. Krajowe kierunki zaczynają konkurować z zagranicznymi przede wszystkim wygodą.

– W turystyce obserwujemy dziś wyraźny zwrot w stronę jakości i przewidywalności. Goście nadal chcą podróżować i odkrywać nowe miejsca, ale coraz częściej zwracają uwagę na to, jak wygląda cały proces wyjazdu – od planowania po powrót do domu – mówi Grzegorz Gacek, prezes HSP Management.

Góry zyskują kosztem zatłoczonych kurortów

Choć latem największą popularnością nadal cieszy się polskie wybrzeże, coraz więcej turystów wybiera regiony górskie. Wiele osób szuka bowiem spokojniejszych miejsc, z dala od tłumów i zatłoczonych kurortów.

Według raportu „Urlop bez bagażu?” przygotowanego na zlecenie Rainbow tylko 32 proc. Polaków deklaruje, że wraca z urlopu naprawdę wypoczęta. Za najważniejsze elementy udanego wypoczynku ankietowani uznali kontakt z naturą (50 proc.), brak obowiązków (50 proc.), zmianę otoczenia (47 proc.) oraz ciszę i spokój (44 proc.).

To właśnie dlatego rośnie zainteresowanie miejscami oferującymi bliskość przyrody i możliwość zwolnienia tempa, zamiast długiej listy atrakcji i nieustannego pośpiechu.

Dla wielu Polaków idealny urlop to dziś nie egzotyczna wyprawa na drugi koniec świata, lecz kilka dni spędzonych w spokojnym miejscu, które pozwala naprawdę odpocząć i oderwać się od codziennych obowiązków.

Źródło: Brief me

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