PKP Intercity kupi nowe wagony. Polacy wsiądą do niemieckich używek sprzed lat?

Spis treści
PKP Intercity sięga po kolejne wagony z Niemiec
Dla narodowego przewoźnika to nie pierwszy taki manewr z taborem. W minionym roku PKP Intercity zdecydowało się na nabycie pół setki używanych pojazdów od niemieckiego Deutsche Bahn. Mimo że ten ruch wywołał wtedy niemałe kontrowersje, dzisiaj władze firmy z perspektywy czasu chwalą tę inwestycję.
Kupione wcześniej zza zachodniej granicy wagony przeszły renowację, zyskały barwy polskiego przewoźnika i od jakiegoś czasu obsługują krajowe połączenia. Według przedstawicieli PKP Intercity, kondycja techniczna tych pojazdów przewyższyła początkowe oczekiwania i okazała się bardzo zadowalająca.
Teraz apetyt spółki na niemiecki sprzęt rośnie. Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity, zapowiedział, że firma wkrótce złoży ofertę na przejęcie kolejnych 96 wagonów. Z jego słów wynika, że te pojazdy prezentują się pod względem utrzymania jeszcze korzystniej, niż te nabyte w poprzedniej partii.
17 lipca złożymy ofertę na zakup 96 wagonów z Niemiec. Są one w jeszcze lepszym stanie niż te, które kupiliśmy w ubiegłym roku – mówił prezes PKP Intercity.
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
Tak wyglądają wagony z Niemiec dla PKP Intercity
Polecany artykuł:
Rekordowa liczba pasażerów zmusza PKP do działania
Głównym powodem poszukiwania nowego sprzętu jest skokowy wzrost liczby podróżnych wybierających pociągi. PKP Intercity od dłuższego czasu chwali się świetnymi statystykami przewozowymi, a frekwencja w pociągach wciąż rośnie. Szacunki na ten rok wskazują, że z usług przewoźnika skorzysta 96 milionów osób, choć w firmie po cichu liczą, że ta liczba dojdzie nawet do 100 milionów. Taki natłok pasażerów sprawia, że nowe wagony są potrzebne niemal od zaraz.
Polacy krytykują zakup wagonów. Padają słowa o „niemieckim szrocie”
Nie wszystkim jednak odpowiada strategia nabywania taboru od zachodniego sąsiada. W internecie regularnie pojawiają się głosy niezadowolenia i krytyki w stosunku do takich zakupów. O internetowych burzach i opiniach nazywających tabor „niemieckim szrotem” pisaliśmy już obszerniej w naszych poprzednich publikacjach - PKP Intercity kupuje SZROT z Niemiec? Zobaczyliśmy TE wagony na własne oczy. Wielu się zdziwi.