Czołowe zderzenie 16-latki na hulajnodze z rowerzystką! 73-latka w szpitalu

16-latka na hulajnodze zderzyła się z 73-letnią rowerzystką. Seniorka trafiła do szpitala

Do tego wypadku doszło we wtorek 16 czerwca po godzinie 16.30 na ulicy Kochanowskiego w Wejherowie. Policjanci dostali informację o zderzeniu hulajnogi z rowerem. Jak się okazało, 16-letnia dziewczyna jechała hulajnogą elektryczną od strony ulicy Kochanowskiego. W pewnym momencie wykonywała manewr skrętu w lewo w kierunku ulicy I Brygady Pancernej. W tym samym czasie drogą dla rowerów w stronę ulicy Obrońców Helu jechała 73-letnia rowerzystka. Na ścieżce rowerowej doszło do czołowego zderzenia. Jak podaje pomorska policja, wszystko wskazuje na to, że kobiety nie zauważyły się odpowiednio wcześnie. Chwila nieuwagi wystarczyła, by doszło do niebezpiecznej sytuacji.

73-letnia rowerzystka trafiła do szpitala na badania. Na szczęście nie została poważnie ranna

Obie kobiety upadły. Bardziej ucierpiała 73-letnia rowerzystka. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który udzielił jej pomocy. Kobieta została przewieziona do szpitala na badania. Na szczęście okazało się, że obrażenia nie są poważne. Seniorka została wypisana do domu. Zarówno nastolatka jadąca hulajnogą elektryczną, jak i rowerzystka były trzeźwe. Policjanci wyjaśniają dokładny przebieg zdarzenia i ustalają, czy któraś z uczestniczek wypadku naruszyła przepisy ruchu drogowego.

Przy okazji tego zdarzenia policja przypomina, że także na drogach dla rowerów może dojść do groźnych wypadków. Choć takie miejsca są przeznaczone dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg, nie zwalnia to z obowiązku zachowania ostrożności. Szczególnie ważne jest obserwowanie otoczenia podczas skręcania, zmiany kierunku jazdy czy zbliżania się do skrzyżowań ścieżek. Funkcjonariusze zwracają też uwagę na znaczenie kasków ochronnych. Choć osoby powyżej 16. roku życia nie mają obowiązku ich noszenia, kask może znacząco zmniejszyć ryzyko poważnych urazów głowy podczas upadku.

Sonda Czy uważasz, że elektryczne hulajnogi są niebezpieczne? TAK, zdecydowanie NIE Nie mam zdania w tej sprawie

📣 Zmiana w przepisach - obowiązkowa jazda w kasku!Od 3 czerwca 2026 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Rowerzyści, kierujący hulajnogą elektryczną lub UTO (urządzenie transportu osobistego) do 16. roku życia… pic.twitter.com/57gK1MHq0y— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) May 28, 2026

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