81-latek potrącił pieszego na pasach. Zaskakujące słowa kierowcy do policjantów

D.P
2026-06-18 14:24

81-letni kierowca Mercedesa potrącił 28-latka przechodzącego przez pasy, a jego zachowanie po zdarzeniu zaskoczyło nawet policjantów. Senior przekonywał, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo na przejściu spoczywa przede wszystkim na pieszych. Funkcjonariuszowi polecił wystawić mandat i „dać mu spokój”, ponieważ chciał jak najszybciej wrócić do domu. Ostatecznie sprawa trafi do sądu.

Czarny mercedes stojący na mokrej ulicy, częściowo na pasach, z otwartymi drzwiami kierowcy po wypadku z 28-latkiem, o którym więcej przeczytasz na naszym portalu. Zdjęcie ilustruje zdarzenie w Lęborku i przypomina o zasadach ruchu drogowego.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Wypadek na przejściu w Lęborku. 81-latek potrącił 28-latka i pouczał mundurowych

Do zdarzenia doszło na ul. Wojska Polskiego w Lęborku. Na miejsce skierowano patrol drogówki po zgłoszeniu potrącenia pieszego na przejściu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 81-letni mieszkaniec gminy Nowa Wieś Lęborska, wyjeżdżając z ronda na skrzyżowaniu z ul. Warszawską, uderzył samochodem w 28-letniego mężczyznę znajdującego się na pasach.

Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Na szczęście badania wykazały, że nie doznał poważnych obrażeń. Sprawa mogła zakończyć się mandatem i punktami karnymi, jednak zachowanie kierowcy sprawiło, że policjanci podjęli inne kroki.

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- Kierowca Mercedesa stwierdził bowiem, że to nie on powinien uważać na pasach, lecz pieszy. Mimo to mężczyzna oznajmił, że policjant ma ukarać go mandatem i dać mu spokój, bo chce już jechać do domu. Ze względu na obojętną postawę kierowcy, który nie poczuwał się do winy, policjant odstąpił od nakładania na niego mandatu karnego, zatrzymał jego prawo jazdy i sporządził materiały do wniosku o ukaranie 81-latka – informują policjanci z Lęborka.

Zasady ruchu drogowego i pierwszeństwo na pasach. Policja przypomina o ostrożności

Przy okazji tego zdarzenia funkcjonariusze przypominają, że choć piesi mają pierwszeństwo na przejściu, nie oznacza to zwolnienia z obowiązku zachowania ostrożności. Osoby wchodzące na pasy powinny obserwować sytuację na drodze, nie mogą wbiegać bezpośrednio przed nadjeżdżające pojazdy ani korzystać z telefonu w sposób ograniczający uwagę.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym pieszy wchodzący na przejście dla pieszych i znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem. Jest wtedy obowiązany do zachowania szczególnej ostrożności, polegającej na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie – zaznaczają funkcjonariusze.

Policja podkreśla również, że kierowcy zbliżający się do przejścia dla pieszych mają obowiązek zmniejszyć prędkość, uważnie obserwować otoczenie i ustąpić pierwszeństwa osobom znajdującym się na pasach lub zamierzającym na nie wejść. Ich zachowanie nie może zmuszać pieszego do zatrzymania się, przyspieszenia kroku czy zmiany kierunku ruchu.

Warzecha Kontra 18.06.2026
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