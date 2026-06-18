Nie żyje słonica Katka. To była najstarsza przedstawicielka tego gatunku w Europie

Śmierć w gdańskim zoo. Odeszła słonica Katka

O śmierci 56-letniej słonicy afrykańskiej poinformowali pracownicy gdańskiego zoo za pośrednictwem poruszającego wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych.

– Dziś pożegnaliśmy Katkę, słonicę afrykańską, naszego łagodnego olbrzyma, która przez wiele lat była częścią naszej ogrodowej rodziny. Zostawiła po sobie nie tylko piękne wspomnienia, ale przede wszystkim ogrom miłości, którą potrafiła obdarzyć każdego, kto miał szczęście ją poznać – napisali pracownicy Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

Miała 56 lat. Katka była najstarszą słonicą afrykańską w Europie

Katka zapisała się w historii gdańskiej placówki nie tylko dzięki swojemu sędziwemu wiekowi. Opiekunowie podkreślają, że była zwierzęciem o wyjątkowo łagodnym usposobieniu, które przez lata zjednywało sobie sympatię zarówno pracowników, jak i odwiedzających ogród.

- Katka przeżyła 56 lat i była najstarszą słonicą afrykańską w europejskich ogrodach zoologicznych. Była wyjątkowa nie tylko ze względu na swój wiek, ale przede wszystkim na swój niezwykły charakter. Do samego końca walczyliśmy o jej zdrowie, a każdego dnia nasi pracownicy dawali z siebie wszystko, wkładając w jej opiekę całe swoje serce i 150% swoich możliwości – piszą pracownicy.

Dla zespołu gdańskiego zoo Katka była kimś znacznie więcej niż tylko jedną z podopiecznych. Przez wiele lat towarzyszyła pracownikom w codziennej pracy, stając się ważną częścią życia całej placówki i pozostawiając po sobie niezliczone wspomnienia.

- Katka była dla nas kimś więcej niż tylko podopieczną. Przez lata stała się częścią naszej codzienności, naszej pracy i naszej ogrodowej rodziny. Zostawiła po sobie niezliczoną ilość wspomnień, wzruszeń i chwil, do których będziemy wracać jeszcze przez długie lata. Dziękujemy Ci Katko, za każdy wspólny dzień, za Twoją łagodność, spokój i zaufanie. Za to, że pozwoliłaś nam być częścią swojego życia – czytamy.

Wzruszające pożegnanie poruszyło również internautów. W komentarzach wielu z nich wspomina Katkę jako jedną z najbardziej charakterystycznych mieszkanek zoo i symbol gdańskiego ogrodu zoologicznego.

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