15-letni Igor wrócił ze szkoły ze zmiażdżoną stopą. Nikt nie udzielił mu pomocy. Są wyniki kontroli kuratorium

D.P
2026-06-18 8:28

Pomorskie Kuratorium Oświaty stwierdziło nieprawidłowości w I Liceum Ogólnokształcącym w Malborku. Kontrola została przeprowadzona po zdarzeniu z 22 maja, w wyniku którego do szpitala trafił 15-letni Igor, uczeń szkoły. Chłopiec doznał zmiażdżenia stopy po incydencie na szkolnym korytarzu. Ojciec nastolatka twierdził, że jego syn został brutalnie zaatakowany przez innego ucznia. Władze placówki przedstawiały jednak inną wersję wydarzeń, wskazując w oświadczeniu, że doszło do nieszczęśliwego wypadku.

17-latek trafił do szpitala ze zmiażdżoną stopą. Prokuratura bada sprawę w malborskim liceum
Autor: Facebook/ Facebook 17-latek trafił do szpitala ze zmiażdżoną stopą. Prokuratura bada sprawę w malborskim liceum

Uczeń po operacji, kontrola w malborskim liceum

Nieprawidłowości w I Liceum Ogólnokształcącym w Malborku wykazano po incydencie, do którego doszło 22 maja na szkolnym korytarzu. Pan Jarosław, ojciec poszkodowanego ucznia, relacjonował, że syn zadzwonił do niego z informacją o silnym bólu nogi. Mężczyzna od razu przyjechał do szkoły i zawiózł 15-latka do szpitala.

Badania wykazały, że chłopiec doznał rozległego zmiażdżenia lewej stopy. Kilka kości zostało złamanych z przemieszczeniem, uszkodzone zostały także stawy. Konieczna była wielogodzinna operacja, podczas której lekarze ustabilizowali stopę za pomocą drutów chirurgicznych. Zgodnie z zaleceniami medyków nastolatek przez sześć tygodni nie może obciążać przodostopia i musi poruszać się wyłącznie przy pomocy dwóch kul łokciowych.

Z powodu utrzymującej się dużej opuchlizny 15-latek musi także codziennie przyjmować zastrzyki przeciwzakrzepowe. Do poważnego urazu miało dojść na szkolnym korytarzu tuż przed lekcją wychowania fizycznego.

Wyniki wizytacji w Malborku. Błędy po stronie szkoły

Jak informuje „Radio Gdańsk”, kontrola kuratorium ujawniła uchybienia w dwóch obszarach funkcjonowania szkoły. Pierwszy dotyczył organizacji dyżurów nauczycieli na korytarzach. Właśnie na ten problem zwracał uwagę ojciec poszkodowanego ucznia, podkreślając, że miejsce zdarzenia nie było objęte monitoringiem, a w pobliżu nie było nauczyciela sprawującego nadzór.

Drugie zastrzeżenie dotyczyło działań podjętych przez szkołę już po incydencie. Jak zaznacza „Radio Gdańsk”, w uzasadnieniu wskazano, że placówka nie zapewniła uczniowi pomocy medycznej, nie wezwała karetki i nie powiadomiła o sprawie organów ścigania.

Z relacji ojca Igora wynika, że za zdarzeniem miał stać starszy o rok uczeń, który zaatakował chłopca podczas przerwy. Według tej relacji nastolatek trenujący MMA miał podnieść Igora i z dużą siłą rzucić nim o betonową posadzkę.

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- Igor leżał całkowicie zdany na łaskę sprawcy. Napastnik wziął go w swoje ręce, uniósł wysoko ponad barki i z impetem cisnął kolegą o betonową podłogę, dobijając go techniką rodem z walk MMA – relacjonował ojciec Igora w mediach społecznościowych.

Zalecenia kuratorium i doniesienie do prokuratury po sprawie z Malborka

Po nagłośnieniu sprawy przez ojca chłopca w mediach społecznościowych szkoła opublikowała oficjalne oświadczenie. Wersja przedstawiona przez placówkę znacząco różniła się jednak od relacji rodziny 15-latka. Według szkoły zdarzenie było nieszczęśliwym wypadkiem.

- W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej komentarzami dotyczącymi zdarzenia, które miało miejsce na terenie naszej szkoły dnia 22.05.2026 r., informuję, że był to nieszczęśliwy wypadek pomiędzy dwoma uczniami. Po uzyskaniu informacji o zdarzeniu podjęłam czynności polegające na wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia, które zostały szczegółowo zbadane – czytamy w oświadczeniu dyrektor placówki, Hanny Lalak, umieszczonym na stronie I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku.

Rodzice poszkodowanego ucznia złożyli zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Malborku. Zwrócili się również do Pomorskiego Kuratora Oświaty o sprawdzenie, czy szkoła działała prawidłowo. Kontrola przeprowadzona przez kuratorium została już zakończona, a jej wyniki są znane. Sprawa została zgłoszona także do Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Po zakończeniu kontroli Pomorskie Kuratorium Oświaty wydało I Liceum Ogólnokształcącemu w Malborku zalecenia do wdrożenia. Szkoła ma na to kilka tygodni. Następnie kuratorium sprawdzi, czy placówka zastosowała się do wskazanych rekomendacji.

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