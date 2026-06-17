Poszukiwacz skarbów znalazł szczątki z II wojny światowej i miecz sprzed 3000 lat: „To po prostu szok”!

Niezwykłe odkrycie pod Gdańskiem. Miecz przeleżał w ziemi niemal 3 tysiące lat!

Trójmiejskie lasy od lat skrywają ślady dawnych epok i wydarzeń. Wśród drzew, głęboko w ziemi, odnajdywane są nie tylko pamiątki po II wojnie światowej, ale także znacznie starsze zabytki, pamiętające czasy sprzed tysięcy lat. Tym razem niezwykłego odkrycia dokonał gdański poszukiwacz Marcin Wiśniewski. W lesie natrafił na miecz z epoki brązu, który mógł przeleżeć pod ziemią blisko trzy tysiące lat.

Jak przyznaje, początkowo nie spodziewał się, że trafił na tak cenny zabytek. "Na początku myślałem, że trafiłem na puszkę" - mówi poszukiwacz, Marcin Wiśniewski w rozmowie z Radiem Eska.

- Kopnąłem w ziemię i zajrzałem do dołka. Na początku aż nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Musiałem spojrzeć jeszcze raz. Gdy zobaczyłem charakterystyczną zieloną patynę, od razu wiedziałem, że mam do czynienia z czymś wyjątkowym. Interesuję się historią, przed snem kładę się i oglądam, jak w muzeach wyglądają eksponaty. Lubię wiedzieć z czym mam do czynienia, dlatego szybko zorientowałem się, że to może być bardzo cenne znalezisko. To po prostu szok, strzał życia, do tej pory mam problem z zasypianiem - mówi poszukiwacz, Marcin Wiśniewski.

Niezwykłe znaleziska pana Marcina. Wcześniej natrafił na szkielet żołnierza

To nie pierwsze wyjątkowe odkrycie pana Marcina. W przeszłości poszukiwacz natrafił już m.in. na szczątki niemieckiego żołnierza z okresu II wojny światowej.

– Odnalazłem szkielet niemieckiego żołnierza z czasów II wojny światowej. Przy szczątkach znajdowała się wyrzutnia granatów przeciwpancernych Panzerfaust oraz szczęka z dwoma złotymi zębami. To odkrycie również miało miejsce w lesie na terenie Nadleśnictwa Gdańsk – opowiada pan Marcin Wiśniewski.

Znalezionym mieczem sprzed około 3 tysięcy lat zajął się Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Ma on zadecydować o przekazaniu przedmiotu do placówki muzealnej.

- Bardzo ciekawe znalezisko, miecz z epoki brązu. Prawdopodobnie 700-900 lat przed naszą erą. Miecz został podjęty przez naszych archeologów, został zabezpieczony w urzędzie. Gratulujemy odkrywcy i podkreślamy wzorową współpracę z urzędem. Pomorski konserwator, pan Dariusz Chmielewski zadecyduje, do której placówki muzealnej trafi znalezisko. Muzea z pewnością będą się zgłaszać, chętnych żeby ten skarb przejąć nie zabraknie. Tam zostanie zakonserwowany, pięknie zdobiony, z pewnością będziemy mogli go oglądać - mówi rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku.

Jak podaje Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, nie jest to pierwszy tego typu zabytek odkryty na terenie dzisiejszego Nadleśnictwa Gdańsk. Już w latach 20. ubiegłego wieku znaleziono tam dwa miecze z epoki brązu. Trafiły one do ówczesnego muzeum w Gdańsku, jednak ich ślad zaginął w czasie II wojny światowej.

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