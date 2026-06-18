Garmin Półmaraton Gdańsk 2026 prezentuje oficjalny medal Neptun, bursztyn i tylko jeden kierunek: kieRUNek Gdańsk!

Centralne miejsce na awersie medalu zajmuje postać Neptuna – strażnika miasta, symbolu siły, odwagi i morskiej tradycji. Otoczony złotymi zdobieniami i głęboką zielenią nawiązuje do bogactwa hanzeatyckiego Gdańska oraz jego wielowiekowej historii.

Rewers medalu zdobi misternie wykonany motyw inspirowany Różą Wiatrów – symbolem żeglarskich tradycji. Jej wskazówka wyznacza tylko jeden kierunek – kieRUNek Gdańsk. To ukłon w stronę wszystkich biegaczy, którzy od miesięcy planują swój start, przygotowują formę i konsekwentnie zmierzają do wyznaczonego celu. Bo każdy trening, każda przebiegnięta ścieżka i każdy kilometr prowadzą właśnie tutaj – na start i metę Garmin Półmaratonu Gdańsk.

Całość utrzymana jest w eleganckiej, złotej kolorystyce i zwieńczona imitacją bursztynu – nazywanego „złotem Bałtyku”. Ten wyjątkowy detal podkreśla silny związek medalu z Gdańskiem, miastem od wieków słynącym z bursztynniczych tradycji i uznawanym za światową stolicę bursztynu. Imponujące są również jego wymiary – medal ma aż 8,5 cm średnicy i 7,5 mm grubości, dzięki czemu stanowi nie tylko pamiątkę sportowego sukcesu, ale także efektowny kolekcjonerski symbol ukończenia Garmin Półmaratonu Gdańsk.

Szczególne miejsce na medalu zajmuje także łacińska dewiza „Nec temere, nec timide”, widniejąca również w herbie Gdańska. Jej znaczenie – „Bez strachu, ale z rozwagą” – doskonale oddaje ideę biegania długodystansowego. Półmaraton nie nagradza brawury. Wymaga odwagi, konsekwencji i szacunku do własnych możliwości. Dokładnie tak, jak od wieków przypomina gdańskie motto.

Szeroka zielona szarfa ze złotymi zdobieniami, zwieńczona złotym herbem Gdańska i logotypem Garmin Półmaratonu Gdańsk, nawiązuje do bogatej historii miasta, które przez stulecia rozwijało się dzięki handlowi morskiemu i kontaktom z najdalszymi zakątkami Europy. Zieleń symbolizuje otaczające Gdańsk Kaszuby i Pomorze, a także energię oraz rozwój, natomiast złote detale przywołują skojarzenia z bogactwem hanzeatyckiego portu, do którego trafiały cenne towary z europejskich szlaków handlowych, pośrednio związanych również z legendarnym Jedwabnym Szlakiem. Umieszczony na szarfie herb miasta podkreśla lokalną tożsamość wydarzenia, a całość tworzy wyjątkowe połączenie sportowego osiągnięcia z wielowiekowym dziedzictwem Gdańska – miasta wolności, otwartości i morskich tradycji.

– Chcieliśmy stworzyć medal, który będzie czymś więcej niż tylko pamiątką z biegu. To opowieść o Gdańsku, jego symbolach i wartościach, które są bliskie również biegaczom. Neptun symbolizuje siłę, róża wiatrów wyznacza kierunek, a historyczna dewiza przypomina, że największe cele osiąga się odważnie, ale mądrze – podkreśla Rafał Zakrzewski, dyrektor Garmin Półmaratonu Gdańsk.

Autor: Medal 2026 Garmin Półmaraton Gdańsk - 2/ Canva.com

Prezentowany medal będzie zwieńczeniem wyjątkowej edycji wydarzenia. 27 września 2026 roku odbędzie się XIII Garmin Półmaraton Gdańsk – bieg organizowany nieprzerwanie od 2014 roku. Po ubiegłorocznym sukcesie, kiedy na starcie stanęło 6500 zawodników, przyszłoroczna edycja zapowiada się rekordowo. Liczba zgłoszeń zbliża się już do magicznej granicy 10 000 uczestników, co sprawia, że Garmin Półmaraton Gdańsk umacnia swoją pozycję wśród największych półmaratonów w Polsce.

Rosnąca popularność biegu oznacza także ważne zmiany. Start półmaratonu zostanie przeniesiony na ulicę przed Polsat Plus Areną Gdańsk, dzięki czemu rekordowa liczba uczestników będzie mogła komfortowo rozpocząć rywalizację. Weekend biegowy wzbogaci również Nocna Piątka – wyjątkowy bieg na 5 kilometrów w świetlnej oprawie, z pokazami laserowymi, muzyką DJ-a oraz efektami specjalnymi na trasie. Organizatorzy przygotują także większą przestrzeń dla Biura Zawodów i strefy EXPO.

Nie zabraknie również rywalizacji dla najmłodszych w ramach zawodów Junior Gdańsk, podczas których dzieci będą mogły wystartować na dystansach 200, 500 i 1000 metrów.

Dla jednych będzie to walka o rekord życiowy. Dla innych – pierwszy półmaraton w życiu. Niezależnie od celu wszystkich połączy ten sam kierunek.

Neptun już czeka na mecie. Czas obrać właściwy kurs. kieRUNek Gdańsk!

Zapisy trwają: https://polmaratongdansk.pl/formularz-zgloszeniowy/

26.09.2026 (sobota)

17:00 – Junior Gdańsk – biegi dla najmłodszych na dystansach 200, 500 i 1000 metrów

20:00 – Nocna Piątka – wieczorny bieg na 5 km, z wyjątkową oprawą, iluminacjami świetlnymi, laserami, muzyką i dopingiem kibiców

27.09.2026 (niedziela)

10:00 – Garmin Półmaraton Gdańsk – 21,0975 km emocji, rywalizacji i niezapomnianych widoków w formule indywidualnej oraz sztafetowej

Autor: Medal 2026 Garmin Półmaraton Gdańsk - 3/ Canva.com

Impreza odbywa się pod patronatem Radia ESKA.