IMGW informuje: Nadchodzi zmiana pogody! Czy poczujemy prawdziwe ochłodzenie?

Niedziela: ciepło, ale pogoda zacznie się psuć

W niedzielę, 5 kwietnia w większości kraju temperatury będą stosunkowo wysokie. Na północy i nad morzem termometry pokażą około 12–14°C, w centrum nawet 19°C, a na południu i południowym zachodzie do 20–21°C.

Nie wszędzie jednak będzie słonecznie. W wielu regionach pojawi się więcej chmur, a miejscami – szczególnie na północy, zachodzie i później także w centrum – wystąpią przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe są również burze.

Dodatkowo da się odczuć wiatr, który momentami będzie dość silny i porywisty, zwłaszcza na północy oraz nad morzem.

Noc: wyraźny spadek temperatury

W nocy pogoda zacznie się zmieniać. Temperatura spadnie do około 1–2°C na północy, około 5°C w centrum i do 9–10°C na południowym wschodzie.

Miejscami nadal będą pojawiać się przelotne opady deszczu, a lokalnie także deszczu ze śniegiem. Wiatr pozostanie odczuwalny i okresami porywisty, szczególnie w północnej części kraju.

Poniedziałek: chłodniej i bardziej wietrznie

Początek tygodnia przyniesie wyraźne ochłodzenie. Na północy i w rejonach podgórskich temperatury wyniosą około 7–8°C, w centrum i na zachodzie 10–11°C, a na południu maksymalnie 12°C.

W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu, a miejscami także deszczu ze śniegiem. Do tego dojdzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty wiatr, który sprawi, że będzie odczuwalnie chłodniej.

Warszawa: ciepła niedziela, chłodny początek tygodnia

W niedzielę, 5 kwietnia w Warszawie temperatura sięgnie około 18°C. Pod koniec dnia możliwe są przelotne opady deszczu.

W nocy termometry pokażą około 5°C, a pogodzie towarzyszyć będą opady.

W poniedziałek, 6 kwietnia zrobi się chłodniej – maksymalnie około 11°C. Pojawią się przelotne opady deszczu, a wiatr będzie wyraźnie silniejszy i porywisty.

