Partnerka kryła 37-latka przed mundurowymi. Zbieg wybrał bardzo nietypową kryjówkę w sypialni

Zaskakująca kryjówka 37-latka. Policja w Starogardzie Gdańskim przejrzała ten plan

Funkcjonariusze wytropili w Starogardzie Gdańskim 37-latka ściganego listem gończym za włamanie i kradzież.

Złodziej przebywał wcześniej poza Polską, a podczas policyjnej interwencji schował się w pojemniku na pościel.

Zatrzymany uciekinier zostanie wkrótce przewieziony prosto do więziennej celi, gdzie odsiedzi cały wyrok.

Zobacz, w jaki sposób kryminalni ostatecznie przechytrzyli włamywacza i zakończyli jego długą ucieczkę.

W czwartek, 2 kwietnia po godz. 16 policjanci z wydziału poszukiwań komendy wojewódzkiej zatrzymali 37-letniego mężczyznę, za którym wydano list gończy. Decyzję o jego poszukiwaniu podjął Sąd Rejonowy w Kartuzach w związku z przestępstwem kradzieży z włamaniem. Mężczyzna przez kilka miesięcy ukrywał się poza granicami kraju.

- Ustalenia funkcjonariuszy doprowadziły ich do jednego z mieszkań na terenie Starogardu Gdańskiego, gdzie miał przebywać poszukiwany. Drzwi otworzyła jego partnerka, która starała się przekonać policjantów, że nie ma go w lokalu. Mężczyzna słysząc to postanowił schować się w skrzyni na pościel. Na nic to się zdało, bo już chwilę później trafił w ręce poszukiwaczy - informują policjanci z Gdańska.

Koniec ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości. Zatrzymany 37-latek ostatecznie trafił do celi

Po zatrzymaniu 37-latek został przewieziony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w Starogardzie Gdańskim. Następnie zostanie osadzony w zakładzie karnym, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

- To już kolejna w ostatnim czasie, skuteczna realizacja policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób komendy wojewódzkiej. Każda osoba ukrywająca się przed wymiarem sprawiedliwości musi mieć świadomość nieuchronności zasądzonych kar - dodają funkcjonariusze.

2026_04_04_Pokój Zbrodni Upadek prokuratora Hopa