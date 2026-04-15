Plan rejsu Daru Młodzieży

Fregata Dar Młodzieży opuści Gdynię, kierując się do Nowego Jorku. Tam, w dniach 3-8 lipca, odbędzie się wydarzenie „Sail4th 250”, którego kulminacją będzie parada żaglowców 4 lipca, w dniu amerykańskiego święta niepodległości. Rejs podzielono na trzy etapy. Pierwszy zakończy się 10 maja w Kadyksie, a w drodze do Hiszpanii załoga odwiedzi Wyspę Man na Morzu Irlandzkim.

Kto weźmie udział w rejsie?

W drugim etapie, z Kadyksu do Stanów Zjednoczonych przez Bahamy, weźmie udział około 120 studentów pierwszego roku Wydziału Nawigacyjnego, którzy odbędą praktykę morską na pokładzie fregaty. Dar Młodzieży, dowodzony przez kapitana żeglugi wielkiej Michała Sadowskiego, dotrze do amerykańskich portów w drugiej połowie czerwca, odwiedzając m.in. Norfolk, Nowy Jork i Boston.

Jakie wydarzenia czekają na uczestników w Nowym Jorku?

Ostatni etap podróży rozpocznie się 3 lipca w Nowym Jorku, gdzie nastąpi wymiana praktykantów. Nowa grupa, składająca się z około 120 studentów drugiego roku Wydziału Nawigacyjnego, popłynie do Bostonu. Stamtąd statek wyruszy w drogę powrotną do Europy, odwiedzając porty w Wielkiej Brytanii i Niemczech, aby 24 sierpnia powrócić do Gdyni.

Kulminacyjnym punktem rejsu będzie międzynarodowa parada żaglowców w Nowym Jorku 4 lipca. W wydarzeniu wezmą udział m.in. argentyński ARA Libertad, kanadyjski Bluenose II, chilijska Esmeralda, kolumbijska Gloria, ekwadorski Guayas, niemiecki Gorch Fock, indyjski INS Sudarshini, indonezyjski KRI Bima Suci, włoski Amerigo Vespucci, portugalski NRP Sagres, hiszpański Juan Sebastián de Elcano oraz amerykański USCGC Eagle.

Jakie są plany na przyszłość dla Daru Młodzieży?

Tegoroczna wyprawa nawiązuje do historycznego rejsu Daru Pomorza z 1976 roku, który odbył się z okazji 200-lecia Stanów Zjednoczonych. Rejs Daru Młodzieży może być jednym z ostatnich tego typu przedsięwzięć dla tej jednostki. Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, profesor Adam Weintrit, zapowiedział, że w przyszłym roku planowane jest położenie stępki pod nowy statek, a w 2029 roku rozpoczną się na nim szkolenia kadetów. „Nowa jednostka będzie trzymasztowym żaglowcem szkolnym, zbliżonym wielkością do Daru Młodzieży. Funkcjonalnie będzie przypominać obecny statek, dlatego jej kluczowym zadaniem pozostanie szkolenie młodzieży planującej związać swoją karierę zawodową z morzem” – powiedział rektor. Żaglowiec ma zabierać na pokład jednorazowo 120 praktykantów, 35 członków stałej załogi oraz 12 pasażerów, w tym przedstawicieli armatora.

W ubiegłym roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą programu budowy statków dla uczelni morskich w latach 2025–2029. Program ten zakłada zaprojektowanie, budowę i wyposażenie jednostek dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Politechniki Morskiej w Szczecinie, z budżetem wynoszącym odpowiednio 350 i 625 milionów złotych.

Źródło PAP.