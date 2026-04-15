Potężny pożar marketu w Czersku. Gigantyczne straty! Policja ujawnia nowe fakty

Pożar marketu w Czersku: Interwencja ponad 20 zastępów straży i alerty RCB

We wtorkowy ranek straż pożarna odebrała zgłoszenie dotyczące płonącego pawilonu handlowego. Do akcji ruszyło ponad 20 wozów strażackich, a także specjalistyczne ekipy ratunkowe. Tego samego dnia (14 kwietnia) lokalni mieszkańcy otrzymali ostrzeżenie z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji - głosił alert RCB

Mimo że sytuację opanowano w godzinach popołudniowych, strażacy nadzorowali miejsce pożaru przez całą noc. Obecnie funkcjonariusze policji pracują nad ustaleniem dokładnych przyczyn wybuchu ognia. Wstępne hipotezy wskazują na możliwe zaprószenie ognia.

Do zaprószenia mogło dojść w trakcie prac budowlanych, prowadzonych na sąsiadującej działce. Policjanci wspólnie z biegłym z zakresu pożarnictwa przeprowadzą oględziny miejsca zdarzenia. Opinia biegłego będzie kluczowa dla ustalenia przyczyn pożaru

- przekazała st. asp. Magdalena Zblewska z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach w wypowiedzi dla Radia ESKA.

W akcji gaśniczej wzięły udział m.in. zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Karsina (powiat kościerski) oraz Czarnej Wody. Z uwagi na intensywność pożaru, zarządzono ewakuację pobliskiego osiedla mieszkaniowego. Szczęśliwie nikt nie ucierpiał w wyniku zdarzenia. Wstępne szacunki wskazują, że straty materialne mogą osiągnąć pułap kilku milionów złotych. Będziemy na bieżąco monitorować tę sprawę.

