Czas na dwumecz z Irlandią. Trwa sprzedaż biletów na mecz kwalifikacyjny do mistrzostw świata

Kwalifikacje do mistrzostw świata 2027 w Brazylii rozpoczęły się dla reprezentacji Polski od starć z mocnymi przeciwniczkami – Holandią i Francją. Po dwóch kolejkach zespół prowadzony przez Ninę Patalon zajmuje trzecie miejsce w grupie B Dywizji A Ligi Narodów, mając na koncie punkt wywalczony w remisie 2:2 z Holenderkami. W drugim spotkaniu Biało-Czerwone przegrały na wyjeździe z Francją 1:4, grając całą drugą połowę w osłabieniu.

i Autor: Łączy nas piłka/ Materiały prasowe

Przed reprezentacją Polski dwa mecze z Irlandią – najpierw 14 kwietnia o godzinie 18:00 na Polsat Plus Arenie Gdańsk, a następnie 18 kwietnia rewanż na Aviva Stadium w Dublinie o godzinie 15:00 czasu lokalnego. Po dwóch kolejkach rywalki zamykają tabelę, jednak oba dotychczasowe spotkania przegrały jedną bramką – po 1:2 z Holandią i Francją – co pokazuje, że są zespołem wymagającym i nieustępliwym.

Po meczach z Holandią i Francją mamy większą świadomość, w jakim miejscu jesteśmy i nad czym musimy pracować. Teraz kluczowe będzie przełożenie tego na boisko. Spodziewamy się wymagającego rywala, dlatego ważna będzie koncentracja, konsekwencja i jakość w działaniu – podkreśla Nina Patalon, selekcjonerka reprezentacji Polski.

Bilety na mecz z Irlandią już w sprzedaży!

Dla grup zorganizowanych (min. 20 osób) przygotowano specjalne ceny – dzieci i młodzież zapłacą 5 zł, a dorośli 10 zł. Aby skorzystać z tej oferty, wystarczy wejść na: https://bilety.laczynaspilka.pl/ i podczas zakupu wybrać sektor kategorii III dedykowany grupom (oznaczony kolorem niebieskim). Po wpisaniu numeru PESEL osoby niepełnoletniej system automatycznie naliczy zniżkę. W dniu meczu bilety będzie można nabyć również w kasach stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk w godzinach 16:00-19:00.