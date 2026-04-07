Nie tylko kawa. Oto powody, dla których już dziś warto zajrzeć do Green Caffè Nero

Są takie chwile w ciągu dnia, kiedy potrzebujesz przerwy – od pracy, biegu między obowiązkami, hałasu miasta. Właśnie wtedy Green Caffè Nero staje się naturalnym wyborem. To nie jest przypadkowe miejsce na mapie – od początku jego twórcy mieli jeden cel: nie być największą siecią kawiarni w Polsce, ale najlepszą. I tę różnicę czuć od pierwszego kroku.

Zaczyna się od kawy. To ona jest sercem każdego spotkania przy stoliku. W Green Caffè Nero to efekt pracy ekspertów i lat poszukiwań najlepszych ziaren z Ameryki Łacińskiej, Afryki Wschodniej czy Azji Południowo-Wschodniej. Zbierane ręcznie, w idealnym momencie dojrzałości, trafiają do własnej palarni, gdzie są powoli wypalane, by wydobyć pełnię smaku. Flagowa mieszanka Classico to pilnie strzeżona tajemnica – zna ją tylko pięć osób w całej firmie. To właśnie dlatego każda filiżanka smakuje tak samo dobrze – niezależnie od dnia.

Ale Green Caffè Nero to nie tylko kawa. To także przestrzeń, która daje wytchnienie. Każda kawiarnia jest inna – zaprojektowana tak, by oddać charakter miejsca, w którym się znajduje. Wnętrza tworzone we współpracy z polskimi rzemieślnikami i artystami, meble wyszukiwane na targach antyków, dbałość o detale – wszystko to sprawia, że można poczuć się jak „w domu poza domem”. To idealne miejsce zarówno na spotkanie, jak i spokojną pracę z laptopem czy chwilę z książką.

Na uwagę zasługuje też jedzenie. W czasach, gdy wiele lokali sięga po gotowe produkty, Green Caffè Nero idzie pod prąd. Własna manufaktura – centralna cukiernio-piekarnia – każdego dnia przygotowuje od podstaw ciasta, wypieki i składniki do świeżych bagietek. Gotowe produkty trafiają do kawiarni codziennie nad ranem, siedem dni w tygodniu, dzięki czemu goście mają pewność świeżości i jakości.

Na końcu – a może właśnie na początku – są ludzie. Bariści, którzy nie tylko przygotowują kawę, ale też tworzą atmosferę. Z uśmiechem doradzą, zapamiętają Twoje ulubione zamówienie, zamienią kilka słów. Niezależnie od tego, czy wpadasz na szybkie espresso, czy planujesz spędzić tam pół dnia, możesz poczuć się zauważony i mile widziany.

Bo Green Caffè Nero to nie tylko przystanek na kawę. To doświadczenie, do którego chce się wracać – najlepiej już dziś.

📍 Gdynia: ul. Władysława IV 40

📍 Gdańsk: ul. Antoni Słonimskiego 8

📍 Gdańsk: Galeria Bałtycka, aleja Grunwaldzka 141