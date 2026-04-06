Kiedy wichury opuszczą Polskę? IMGW podaje nowe dane

Prognoza IMGW na Lany Poniedziałek. Skutki silnych wichur w kraju

Ekstremalne zjawiska pogodowe zakłóciły świąteczny odpoczynek. Lany Poniedziałek upływa pod znakiem niebezpiecznych wichur. W godzinach nocnych i wczesnym rankiem przez niektóre rejony, w tym okolice Warszawy, przetoczyły się intensywne burze, podczas których prędkość wiatru osiągała poziom nawet 85 kilometrów na godzinę. Na ulicy Okólnej w Łodzi odłamana gałąź uderzyła w przejeżdżający samochód dostawczy. Kierujący pojazdem został ranny, ale obrażenia na szczęście nie zagrażają jego życiu. Według popołudniowego raportu Państwowej Straży Pożarnej ratownicy w całej Polsce podjęli już przeszło dwa tysiące interwencji związanych z usuwaniem skutków wichury.

Sonda Boisz się silnego wiatru? Tak Nie

Ostrzeżenia meteorologiczne dla 12 województw. Tysiące Polaków bez prądu

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alerty obejmujące dwanaście województw od północnego zachodu do południowego wschodu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dodatkowe komunikaty dla mieszkańców strefy nadmorskiej, gdzie przewidywano najsilniejsze uderzenia wiatru. Żywioł wyrządził szkody w wielu częściach kraju. Od niedzieli pomorscy strażacy interweniowali 82 razy, przy czym połowa tych wyjazdów miała miejsce w poniedziałek. Na terenie województwa łódzkiego odnotowano ponad 120 podobnych wezwań. Na Lubelszczyźnie, gdzie jednostki ratownicze wyjeżdżały do akcji ponad 400 razy, a w Międzyrzecu Podlaskim silny podmuch wiatru uszkodził dach szpitala. Na Podkarpaciu zerwane przewody energetyczne pozbawiły dostępu do prądu blisko trzy tysiące gospodarstw domowych, co dotknęło głównie mieszkańców Krosna, Sanoka oraz Stalowej Woli.

Uspokojenie pogody i słabszy wiatr. Najnowsze przewidywania synoptyków

Komunikaty publikowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej napawają umiarkowanym optymizmem. Zgodnie z analizami synoptyków porywisty wiatr w wielu częściach kraju zdążył już osłabnąć lub całkowicie ustanie w godzinach nocnych. Wtorek 7 kwietnia przyniesie zauważalne uspokojenie aury i brak gwałtownych podmuchów, choć wystąpią pewne odstępstwa od tej reguły.

"Porywy wiatru do 65 km/h, na wschodzie lokalnie do 70 km/h, w Sudetach do 80 km/h, a w Karpatach do 100 km/h"

Takie informacje zamieszczono w najnowszej prognozie pogody dostępnej na oficjalnej witrynie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zdecydowana poprawa warunków atmosferycznych jest spodziewana jeszcze dzisiaj późnym wieczorem na terenie województwa pomorskiego oraz w zachodniopomorskim powiecie sławieńskim. O godzinie 21:00 oficjalnie wygasną alerty ostrzegające przed wichurami dla całego województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Alerty zostaną odwołane także dla większości obszaru regionu łódzkiego oraz zachodniopomorskiego. Podobna decyzja dotyczy pozostałej części województwa pomorskiego, wybranych powiatów w Wielkopolsce i Świętokrzyskiem, a także północnych fragmentów Podkarpacia.