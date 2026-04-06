37-latek ukrył się w kanapie. Nietypowa akcja w Starogardzie

Zofia Dąbrowska
Policja
2026-04-06 20:00

Funkcjonariusze z gdańskiej komendy złapali poszukiwanego od dłuższego czasu 37-letniego przestępcę. Wymiar sprawiedliwości wydał za nim list gończy, a powodem była kradzież z włamaniem. Kiedy mundurowi zapukali do mieszkania w Starogardzie Gdańskim, uciekinier postanowił ratować się nietypowym sposobem i wcisnął się do środka kanapy.

Kryminalni z gdańskiego Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób namierzyli 37-latka ściganego listem gończym. Kartuski Sąd Rejonowy zarządził zatrzymanie mężczyzny, bo musiał odbyć karę czterech lat więzienia za kradzież z włamaniem, ale skutecznie tego unikał. Skuteczna akcja miała miejsce w czwartkowe popołudnie po godzinie szesnastej. Trop zaprowadził śledczych do konkretnego adresu na terenie Starogardu Gdańskiego. W progu powitała ich partnerka zbiega, która z pełnym przekonaniem zapewniała o jego nieobecności. Doświadczeni mundurowi zignorowali jej słowa i przystąpili do przeszukania lokalu. Szybko wyszło na jaw, że poszukiwany cały czas przebywał wewnątrz. Kiedy tylko zorientował się w sytuacji, postanowił błyskawicznie wejść do skrzyni na pościel w kanapie, wierząc naiwnie w skuteczność takiej kryjówki.

Przestępca wrócił z zagranicy. Trafi na cztery lata do więzienia

Desperacki plan spalił na panewce, a funkcjonariusze odkryli kryjówkę. Zabawa w chowanego trwała zaledwie kilka minut. Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do policyjnej celi. Następnym przystankiem na jego drodze będzie już zakład karny, gdzie spędzi zasądzone cztery lata. Ze zgromadzonych przez śledczych materiałów wynika jasno, że uciekinier przez ostatnie miesiące przebywał za granicą. Jego powrót do Polski okazał się fatalnym błędem. Mundurowi zaznaczają przy okazji, że wyłapywanie osób unikających odpowiedzialności karnej to chleb powszedni gdańskich policjantów.

