Potężny wybuch gazu w Gdańsku. Z hotelu pracowniczego w środku nocy uciekały dziesiątki osób [ZDJĘCIA]

- Eksplozja ulatniającego się gazu doprowadziła do znacznych zniszczeń gdańskiego obiektu noclegowego dla pracowników.
- Z zagrożonego terenu błyskawicznie ewakuowało się ponad 40 cudzoziemców.
- Dzięki szybkiej reakcji lokatorów oraz sprawnym działaniom ratunkowym nikt nie odniósł żadnych obrażeń.
Eksplozja gazu przy ulicy Żaglowej w Gdańsku. Ewakuacja kilkudziesięciu obcokrajowców
W nocy z soboty na niedzielę, około godziny 0:22, służby zostały powiadomione o wybuchu gazu przy ul. Żaglowej w Gdańsku. Po dotarciu na miejsce strażacy zobaczyli poważnie uszkodzoną część budynku hotelu pracowniczego.
Zanim na miejsce dotarły zastępy Państwowej Straży Pożarnej, z obiektu zdążyło wydostać się ponad 40 osób. Byli to cudzoziemcy zatrudnieni w okolicznych firmach.
- Osoby te w momencie wybuchu prawdopodobnie znajdowały się w przyległej części budynku, stąd po naszej weryfikacji, sprawdzeniu, do którego użyto psów ratowniczych specjalistycznej grupy poszukiwawczej, nie stwierdziliśmy osób poszkodowanych - mówił Jacek Jakóbczyk z gdańskiej straży pożarnej.
Na miejscu działało siedem zastępów straży pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Gdańska. Cała akcja ratunkowa trwała około trzech godzin.