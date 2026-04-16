Ciało zaginionego 42-latka znalezione w zaparkowanym mercedesie

Jacek Chlewicki
2026-04-16 16:28

W zaparkowanym samochodzie dostawczym przy ul. Malczewskiego w Lęborku odnaleziono ciało mężczyzny. Na miejsce natychmiast skierowano policję oraz grupę dochodzeniowo-śledczą. Jeszcze tego samego dnia ustalono tożsamość zmarłego.

Przemysław Wolff, lat 42

Autor: KPP w Lęborku/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło w środę, 15 kwietnia, przed godziną 15. Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze udali się na ul. Malczewskiego, gdzie w zaparkowanym dostawczym mercedesie natrafili na ciało mężczyzny. Zwłoki znajdowały się w tylnej części pojazdu.

Na miejscu rozpoczęto czynności procesowe. Policjanci z grupy operacyjno-dochodzeniowej zabezpieczyli ślady oraz dowody, a także przeprowadzili oględziny pod nadzorem prokuratora, który również pojawił się na miejscu.

W toku działań szybko ustalono tożsamość mężczyzny. Okazało się, że to 42-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego, który od kilku dni był poszukiwany jako osoba zaginiona.

Dwie Iwony, ten sam tragiczny scenariusz! Te sprawy wciąż nie dają spokoju

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym 800 70 22 22
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Nie tylko Iwona Wieczorek. Te dziewczyny też nigdy nie wróciły do domu
Trójmiasto. Trasa, którą wracała Iwona Wieczorek
