Ciało zaginionego 42-latka znalezione w zaparkowanym mercedesie

Do zdarzenia doszło w środę, 15 kwietnia, przed godziną 15. Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze udali się na ul. Malczewskiego, gdzie w zaparkowanym dostawczym mercedesie natrafili na ciało mężczyzny. Zwłoki znajdowały się w tylnej części pojazdu.

Na miejscu rozpoczęto czynności procesowe. Policjanci z grupy operacyjno-dochodzeniowej zabezpieczyli ślady oraz dowody, a także przeprowadzili oględziny pod nadzorem prokuratora, który również pojawił się na miejscu.

W toku działań szybko ustalono tożsamość mężczyzny. Okazało się, że to 42-letni mieszkaniec powiatu lęborskiego, który od kilku dni był poszukiwany jako osoba zaginiona.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Całodobowe centrum Wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym 800 70 22 22

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.