34-letni obywatel Ukrainy zostanie wydalony z Polski? Policjanci z Pomorza podjęli już odpowiednie kroki

Dawid Piątkowski
2026-04-08 13:02

Dzięki czujności sopockich policjantów zatrzymano 34-letniego obywatela Ukrainy, który przebywał w Polsce nielegalnie i miał zakaz wjazdu do strefy Schengen. Mężczyzna został wylegitymowany podczas nocnej interwencji. Po sprawdzeniu w systemach przekazano go Straży Granicznej. Szczegóły poniżej.

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Podejrzane zachowanie przy stacji w Sopocie. Okazało się, że ma zakaz wjazdu do Schengen

W nocy 5 kwietnia policjanci z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Sopocie interweniowali wobec mężczyzny, który wzbudził ich podejrzenia w rejonie stacji Sopot Kamienny Potok.

- Podczas legitymowania okazało się, że jest to 34-letni obywatel Ukrainy. Funkcjonariusze, sprawdzając jego dane w policyjnych systemach, ustalili, że wobec mężczyzny w 2023 roku została wydana decyzja zobowiązująca go do powrotu do kraju pochodzenia oraz orzeczono zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw strefy Schengen - informują pomorscy funkcjonariusze.

Zatrzymany i przekazany Straży Granicznej. Trwają procedury wydalenia z kraju

W związku z ustaleniami policjanci zatrzymali mężczyznę, a następnie przekazali go funkcjonariuszom Straży Granicznej. Podjęli oni dalsze działania mające na celu jego wydalenie z terytorium Polski.

- Działania funkcjonariuszy potwierdzają wysoką skuteczność sopockich policjantów, którzy podczas codziennej służby zwracają uwagę na nawet pozornie drobne sygnały mogące świadczyć o naruszeniu prawa. Szybka reakcja i dokładne sprawdzenie mężczyzny pozwoliły na ujawnienie nielegalności jego pobytu o podjęcie dalszych, zgodnych z procedurami kroków - dodają policjanci.

