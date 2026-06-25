10 000 zł kary za chodzenie w klapkach po szlaku. Rygorystyczne przepisy już obowiązują

Wysokie kary za chodzenie w klapkach po szlaku

Planujesz wakacje we włoskim Cinque Terre? Zanim wyruszysz na jeden z malowniczych szlaków prowadzących przez słynne kolorowe miasteczka, zwróć uwagę na to, co masz na nogach. W Parku Narodowym Cinque Terre obowiązują bowiem surowe przepisy dotyczące obuwia, a ich złamanie może słono kosztować. Za wędrówkę w klapkach lub japonkach grozi kara sięgająca nawet 2,5 tys. euro, czyli ponad 10 tys. zł.

Rygorystyczne przepisy w Parku Narodowym Cinque Terre

Przepisy obowiązujące w Parku Narodowym Cinque Terre nie są nowością. Władze parku wprowadziły je już kilka lat temu, aby ograniczyć liczbę wypadków na wymagających trasach. Mimo to wielu turystów wciąż wybiera na górskie ścieżki lekkie obuwie, narażając się nie tylko na niebezpieczeństwo, ale także na dotkliwe mandaty.

Klapki w góry to zły pomysł

Podobne sytuacje zdarzają się również w Polsce. Ratownicy GOPR i TOPR regularnie apelują do turystów, by nie wybierali się na górskie szlaki w klapkach, japonkach czy miejskim obuwiu. Każdego sezonu dochodzi do wypadków spowodowanych poślizgnięciami i skręceniami kostek, których można byłoby uniknąć dzięki odpowiedniemu przygotowaniu. O tego typu sytuacji pisaliśmy m.in. tutaj: Szokujący widok na górskim szlaku. Turystka wybrała się w klapkach z futerkiem w Tatry Wysokie.

Park Narodowy Cinque Terre we Włoszech

Park Narodowy Cinque Terre (Parco Nazionale delle Cinque Terre) to jeden z najbardziej znanych parków narodowych we Włoszech, położony w regionie Liguria, na północno-zachodnim wybrzeżu kraju. Powstał w 1999 roku i obejmuje fragment wybrzeża Morza Liguryjskiego oraz słynne pięć malowniczych miejscowości, od których pochodzi jego nazwa.

Park zajmuje powierzchnię około 38 km² i jest jednym z najmniejszych parków narodowych we Włoszech. W 1997 roku Cinque Terre wraz z Portovenere i pobliskimi wyspami zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.