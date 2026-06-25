Nocna podróż ulicami miasta zakończyła się fiaskiem. Świadkowie zatrzymali pijanego 28-latka

Obywatelskie ujęcie na ulicy Olimpijskiej. Pijany kierowca uderzył w zaparkowane auta

Zgłoszenie o nocnej kolizji w rejonie ul. Olimpijskiej wpłynęło do policji tuż po północy. Z przekazanych informacji wynikało, że kierujący toyotą uszkodził trzy zaparkowane pojazdy. Na miejsce natychmiast skierowano dwa patrole ruchu drogowego.

Po przyjeździe policjanci ustalili przebieg zdarzenia i przejęli 28-letniego kierowcę, którego wcześniej ujęli świadkowie. Badanie wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a grupa dochodzeniowo-śledcza przeprowadziła oględziny i zabezpieczyła ślady.

Surowe konsekwencje dla 28-latka. Może trafić za kratki na trzy lata

- Od zatrzymanego 28-latka została pobrana krew na obecność alkoholu w organizmie, a następnie został doprowadzony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Teraz mężczyźnie grozi kara nawet 3 lat więzienia, odpowie też za spowodowanie kolizji – informują funkcjonariusze.

Policjanci przypominają, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu może skutkować nie tylko karą do 3 lat pozbawienia wolności, ale także zakazem prowadzenia pojazdów, utratą prawa jazdy oraz wysoką grzywną.

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