"Żółte" alerty IMGW w trzech województwach. Na co trzeba uważać?

Ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami i mgłą - gdzie obowiązują? (16/17.04.2026)

Jak wynika z informacji udostępnionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nocą z czwartku na piątek mieszkańcy szeregu powiatów na północy kraju muszą się spodziewać powodujących potencjalne zagrożenia warunków atmosferycznych. Z tego względu wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia, które pozostaną w nocy aż do rana.

Alert pierwszego stopnia przed gęstą mgłą objął powiaty: słupski, lęborski, wejherowski, pucki, gdański oraz nowodworski, a także Słupsk, Gdynię, Gdańsk i Sopot. Ostrzeżenie obowiązywać będzie w godz. 20:00-8:00. Na znacznie większym terenie mieszkańcy muszą natomiast wziąć pod uwagę alert pierwszego stopnia przed przymrozkami. Ten został wydany dla powiatów: sławieńskiego, koszalińskiego, szczecineckiego, sępoleńskiego, tucholskiego, świeckiego, grudziądzkiego, człuchowskiego, bytowskiego, słupskiego, lęborskiego, wejherowskiego, kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, starogardzkiego, tczewskiego, gdańskiego, kwidzyńskiego, sztumskiego, malborskiego, nowodworskiego oraz Gdańska, Gdyni i Sopotu. Ostrzeżenie pozostanie w mocy od północy do godz. 7:30.

Pogoda na piątek - prognoza IMGW (17.04.2026)

W piątek, 17 kwietnia na zachodzie i północy zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju - duże z większymi przejaśnieniami. Rano na północy kierowcy powinni uważać na mgły ograniczające widzialność do 200 m. "W ciągu dnia, we wschodniej i południowej połowie kraju, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od około 11°C na północnym wschodzie, około 15°C na przeważającym obszarze kraju, do 20°C miejscami na południowym zachodzie; chłodniej na Helu około 6°C" - czytamy w prognozie IMGW. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, jedynie na południu kraju i okresami na Pomorzu porywisty, północno-zachodni i północny.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na południu i wschodzie miejscami duże. Mieszkańcy południowej części kraju mogą się spodziewać miejscami przelotnych, słabych opadów deszczu. Na Pomorzu i Wielkopolsce miejscami wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 m. "Temperatura minimalna od 2°C do 6°C, chłodniej miejscami na Pomorzu, w Wielkopolsce i Dolnym Śląsku, około 0°C i przygruntowe przymrozki do -3°C. Wiatr słaby, z kierunków północnych" - przekazali synoptycy.

