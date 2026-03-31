Znamy przewidywania synoptyków na lato 2026. Szukują się drastyczne zmiany temperatur!

Wielkanoc 2026 pod znakiem deszczu i chłodu

Z prognoz IMGW opartych na modelach numerycznych oraz analizach średnio- i długoterminowych wynika, że tegoroczne święta wielkanocne mogą być chłodne. W całej Polsce spodziewane są także opady. W tygodniu od 30 marca do 5 kwietnia suma opadów w większości kraju – poza północnym wschodem – ma przekroczyć normy z lat 1991–2020. Na zachodzie może być ich nawet dwa razy więcej niż zwykle, a lokalnie osiągną około 15 mm w skali tygodnia.

Prognozy wskazują również, że najwięcej deszczu przypadnie na Wielki Piątek, Niedzielę Wielkanocną oraz Poniedziałek Wielkanocny. Jedynie w Wielką Sobotę możliwe jest chwilowe rozpogodzenie. W tym okresie średnia temperatura w kraju ma wynieść około 4 stopni, maksymalna około 8 stopni, a minimalna będzie oscylować w okolicach zera.

Czerwiec 2026 zaskoczy nas falą upałów

W kolejnych miesiącach pogoda ma jednak wyraźnie się zmienić. Synoptycy zapowiadają, że temperatury będą wyższe niż wynika to z norm wieloletnich. Jak podaje Wirtualna Polska, prognoza długoterminowa IMGW wskazuje na wyraźne ocieplenie w całym kraju już w czerwcu 2026 roku. Dane dla poszczególnych miast pokazują, że temperatury będą zauważalnie wyższe niż średnia z lat 1991–2020.

Czerwiec 2026 z rekordowymi temperaturami w całej Polsce

Najwyższe średnie temperatury w czerwcu przewidywane są w centrum Polski, na Mazowszu, w Wielkopolsce oraz na południowym zachodzie. W Warszawie i Wrocławiu mogą przekroczyć 18 stopni, a w Poznaniu, Krakowie i Opolu również będą wyższe niż zwykle. Oznacza to częste dni z temperaturami powyżej 25, a nawet 30 stopni. Nawet zazwyczaj chłodniejsze regiony, takie jak Suwalszczyzna i Podlasie, odczują wyraźne ocieplenie.

Podwyższone temperatury prognozowane są także nad morzem. W Gdańsku, Koszalinie i Szczecinie ma być cieplej niż przeciętnie, co może przyspieszyć nagrzewanie się wody w Bałtyku. Również w Zakopanem przewidywane jest cieplejsze lato niż zwykle.

Lipiec zapowiada się już spokojniej i bliżej normy. Najcieplej będzie w centralnej i zachodniej części kraju, gdzie utrzymają się typowe warunki letnie. Nad morzem i na północnym wschodzie temperatury będą nieco niższe, a najchłodniej – jak zwykle – w rejonach górskich.

