Złodzieje patrzą na jeden detal w drzwiach. To najsłabszy punkt twojego mieszkania

Niezabezpieczona wkładka zamka to zaproszenie dla włamywacza
Absolutną podstawą każdego mechanizmu zamykającego jest wkładka bębenkowa, w której umieszczamy klucz. Od jakości tego konkretnego komponentu zależy faktyczny poziom odporności naszych drzwi wejściowych na ataki z zewnątrz.
Główny kłopot stanowi fakt, że w większości przypadków ten element jest doskonale widoczny z poziomu klatki schodowej lub podwórka. Doświadczony przestępca po jednym spojrzeniu potrafi rozpoznać markę, rodzaj konstrukcji i stopień trudności sforsowania mechanizmu. Taka wstępna ocena pozwala intruzowi błyskawicznie stwierdzić, z jakim wyzwaniem ma do czynienia. Czasami wystarczy jedynie odpowiedni wytrych lub spreparowany klucz, by dostać się do środka bez pozostawiania jakichkolwiek widocznych śladów ingerencji.
Rozeta antywłamaniowa utrudnia sforsowanie drzwi wejściowych
Specjaliści od zabezpieczeń rekomendują montaż stosunkowo niedrogiego, ale niezwykle skutecznego dodatku. Chodzi o metalową osłonę cylindra, znaną szerzej jako rozeta antywłamaniowa lub pancerz ochronny. Ten niepozorny element ze stali instaluje się na zewnętrznej stronie skrzydła, aby fizycznie ukryć wkładkę. Dzięki temu:
- przestępca nie jest w stanie zidentyfikować zastosowanego wariantu zamka,
- fizyczne uszkodzenie lub przewiercenie mechanizmu staje się niezwykle skomplikowane,
- cały układ zyskuje potężną odporność na uderzenia i próby brutalnego podważenia.
W rezultacie każda potencjalna próba nielegalnego wejścia do mieszkania drastycznie się wydłuża, co skutecznie zniechęca sprawców.
Nowoczesne zamki chronią przed bumpingiem i rozwiercaniem
Należy jednak mieć świadomość, że sama zewnętrzna maskownica nie rozwiąże wszystkich problemów z bezpieczeństwem. Równie istotna pozostaje klasa zamontowanego wewnątrz zamka. Inwestując w nowoczesne wkładki renomowanych producentów, zyskujemy cały szereg innowacyjnych zabezpieczeń, obejmujących między innymi:
- systemy uniemożliwiające łatwe rozwiercenie bębenka,
- skomplikowany układ pinów, który krzyżuje plany złodziejom operującym wytrychami,
- mechanizmy blokujące przed tzw. bumpingiem (to popularna technika złodziejska polegająca na uderzaniu w specjalnie nacięty klucz, co powoduje chwilowy uskok zapadek i natychmiastowe otwarcie drzwi).