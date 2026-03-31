Złodziej czekolad zatrzymany w Tczewie. Mężczyzna okradł dyskont na ponad 4 tysiące złotych

Zatrzymanie poszukiwanego w Tczewie. 24-latek kradł czekolady w dyskoncie
Pod koniec marca policjanci z tczewskiej patrolówki zatrzymali mężczyznę, którego poszukiwał sąd. 24-latek miał odbyć 10 dni kary więzienia za wcześniejszą kradzież sklepową. Jak się jednak okazało, to był dopiero początek jego kłopotów.
- Mężczyzna był już wcześniej w zainteresowaniu kryminalnych, którzy typowali go jako sprawcę kradzieży na terenie jednego z dyskontów. Z ustaleń policjantów wynika, że 24-latek czterokrotnie wszedł do sklepu i za każdym razem kradł słodycze - tłumaczą funkcjonariusze.
Policjanci ustalili, że łącznie mężczyzna wyniósł ze sklepu 200 czekolad, powodując straty sięgające ponad 4300 złotych. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, jeszcze przed osadzeniem w zakładzie karnym, usłyszał cztery zarzuty kradzieży.
- Za popełnione przestępstwa mężczyzna odpowie teraz przed sądem - dodają funkcjonariusze.