Złodziej czekolad zatrzymany w Tczewie. Mężczyzna okradł dyskont na ponad 4 tysiące złotych

Zbiegły 24-latek został ujęty przez tczewskich mundurowych.

Śledczy udowodnili mu wielokrotne kradzieże, podczas których wyniósł ze sklepu ponad dwieście tabliczek czekolady.

Teraz sprawca odpowie za swoje czyny przed wymiarem sprawiedliwości.

Zatrzymanie poszukiwanego w Tczewie. 24-latek kradł czekolady w dyskoncie

Pod koniec marca policjanci z tczewskiej patrolówki zatrzymali mężczyznę, którego poszukiwał sąd. 24-latek miał odbyć 10 dni kary więzienia za wcześniejszą kradzież sklepową. Jak się jednak okazało, to był dopiero początek jego kłopotów.

- Mężczyzna był już wcześniej w zainteresowaniu kryminalnych, którzy typowali go jako sprawcę kradzieży na terenie jednego z dyskontów. Z ustaleń policjantów wynika, że 24-latek czterokrotnie wszedł do sklepu i za każdym razem kradł słodycze - tłumaczą funkcjonariusze.

Policjanci ustalili, że łącznie mężczyzna wyniósł ze sklepu 200 czekolad, powodując straty sięgające ponad 4300 złotych. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, jeszcze przed osadzeniem w zakładzie karnym, usłyszał cztery zarzuty kradzieży.

- Za popełnione przestępstwa mężczyzna odpowie teraz przed sądem - dodają funkcjonariusze.

LEPSZY DUDA CZY NAWROCKI? ODPOWIADA BEATA KEMPA