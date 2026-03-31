Złodziej czekolad zatrzymany w Tczewie. Mężczyzna okradł dyskont na ponad 4 tysiące złotych

D.P
2026-03-31 14:27

Funkcjonariusze z Tczewa zatrzymali 24-letniego mężczyznę, który był poszukiwany do odbycia kary dziesięciu dni pozbawienia wolności za wcześniejsze kradzieże. Szybko wyszło na jaw, że zatrzymany ma na swoim koncie również wyniesienie z lokalnego dyskontu dwustu sztuk czekolad. Wartość skradzionych słodyczy oszacowano na ponad cztery tysiące złotych.

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe
Zatrzymanie poszukiwanego w Tczewie. 24-latek kradł czekolady w dyskoncie

Pod koniec marca policjanci z tczewskiej patrolówki zatrzymali mężczyznę, którego poszukiwał sąd. 24-latek miał odbyć 10 dni kary więzienia za wcześniejszą kradzież sklepową. Jak się jednak okazało, to był dopiero początek jego kłopotów.

- Mężczyzna był już wcześniej w zainteresowaniu kryminalnych, którzy typowali go jako sprawcę kradzieży na terenie jednego z dyskontów. Z ustaleń policjantów wynika, że 24-latek czterokrotnie wszedł do sklepu i za każdym razem kradł słodycze - tłumaczą funkcjonariusze.

Policjanci ustalili, że łącznie mężczyzna wyniósł ze sklepu 200 czekolad, powodując straty sięgające ponad 4300 złotych. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, jeszcze przed osadzeniem w zakładzie karnym, usłyszał cztery zarzuty kradzieży.

- Za popełnione przestępstwa mężczyzna odpowie teraz przed sądem - dodają funkcjonariusze.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?