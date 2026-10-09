Zima 2026/2027 zaskoczy Polaków. Synoptycy już wiedzą, gdzie spadnie najwięcej śniegu

Prognoza pogody na zimę 2026/2027. IMGW zapowiada pierwsze opady śniegu

W najwyższych partiach Tatr temperatura będzie co jakiś czas spadać poniżej zera. Synoptycy przewidują również mgły i opady, a miejscami także niewielkie opady śniegu. Na Rysach temperatura wyniesie od -0,9 do 4,4 st. C, z kolei na Gerlachu od -1,1 do 4,1 st. C. W innych częściach Polski na pierwszy śnieg trzeba będzie jeszcze poczekać. Kalendarzowa zima rozpocznie się dopiero 21 grudnia, choć zimowa aura może dać o sobie znać dużo wcześniej.

Zgodnie z prognozami IMGW pierwsze opady deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu, mogą pojawić się na nizinach jeszcze przed 1 grudnia. Najnowsze przewidywania długoterminowe wskazują jednak, że w 2026 roku silniejsze mrozy mogą nadejść nieco później. Jesienią możliwe są wyraźne ochłodzenia spowodowane napływem zimnego powietrza, przez które Polacy będą musieli zamienić lekkie kurtki na cieplejsze ubrania. Sam grudzień w całym kraju zapowiada się natomiast na nieco cieplejszy od normy wieloletniej.

Gdzie spadnie najwięcej śniegu w Polsce? Zima 2026/2027 pod znakiem obfitych opadów

Należy jednak zaznaczyć, że prognozy sezonowe pokazują uśrednione warunki pogodowe dla całego miesiąca. Nie oznacza to zatem, że grudzień cieplejszy od normy będzie zupełnie bezśnieżny i pozbawiony mrozu. Niewykluczone są okresy, podczas których ujemna temperatura utrzyma się przez całą dobę, a także intensywne opady śniegu. Jak natomiast zapowiada się styczeń 2027 roku? Według obecnych prognoz średnia temperatura w Polsce powinna utrzymywać się w granicach normy wieloletniej. Jednocześnie na północy kraju oraz w południowym pasie, od Opolszczyzny po Podkarpacie, spodziewane są opady wyższe od normy.

Według przewidywań Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zima 2026/2027 może okazać się dość wilgotna. Szczególnie dotyczy to wybrzeża i północno-wschodnich krańców kraju, gdzie na pogodę często będą wpływać układy niżowe. Większe sumy opadów deszczu oraz śniegu przewidywane są między innymi w okolicach Szczecina, Koszalina i Gdańska. Niże przemieszczające się znad Atlantyku i Bałtyku mogą regularnie sprowadzać nad te regiony chmury niosące duże ilości wilgoci.

Zima na Pomorzu w 2026 i 2027 roku. Znamy przewidywania IMGW na grudzień i styczeń

Mieszkańcy Pomorza mogą nieco dłużej czekać na nadejście typowo zimowej aury. Z aktualnych prognoz wynika, że średnia temperatura w grudniu w Gdańsku osiągnie około 3 st. C. Inaczej przedstawiają się jednak przewidywania na styczeń 2027 roku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że na północy kraju, w tym na Pomorzu i w województwie kujawsko-pomorskim, suma opadów może być wyższa od normy wieloletniej. Warto przy tym zaznaczyć, że prognozy długoterminowe nie gwarantują dokładnego przebiegu pogody. Im dalszego okresu dotyczą przewidywania, tym większa niepewność co do warunków atmosferycznych. Dlatego obecne prognozy mogą jeszcze zostać skorygowane.

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