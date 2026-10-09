Policja zatrzymała 19-latka z bronią w Tczewie. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców

Na ulicach Tczewa zatrzymano młodego człowieka, który nosił przy sobie pistolet gazowy.

Mieszkaniec Malborka wpadł w ręce policji w samym sercu Tczewa, a śledczy szukają teraz osób, które się z nim zetknęły.

Mundurowi proszą mieszkańców o pomoc. Szczegóły sprawy prezentujemy w dalszej części artykułu.

Młody mężczyzna z pistoletem gazowym ujęty. Policja w Tczewie apeluje o zgłaszanie się świadków

Tczewscy policjanci zatrzymali 19-latka, który poruszał się po mieście, mając przy sobie broń gazową. Obecnie funkcjonariusze próbują dotrzeć do osób, które miały z nim bezpośrednią styczność. Do zdarzenia doszło w środę, 7 października, przed godziną 16. Komenda Powiatowa Policji w Tczewie wydała specjalny komunikat z apelem skierowanym do świadków.

- Policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który w rejonie ulic Jarzębinowej i Armii Krajowej w Tczewie miał poruszać się z przedmiotem przypominającym broń – czytamy.

Policja zatrzymała 19-letniego mieszkańca Malborka, przy którym ujawniono krótką broń gazową. Młody mężczyzna został przewieziony do jednostki policji. Funkcjonariusze zwracają się z prośbą o kontakt do wszystkich osób, które miały z nim bezpośrednią styczność.

Gdzie przekazywać informacje o 19-latku z bronią w Tczewie? Komunikat mundurowych

Mundurowi apelują do wszystkich, którzy 7 października zauważyli podejrzanego mężczyznę w okolicach ulic Jarzębinowej i Armii Krajowej w Tczewie albo dysponują informacjami mogącymi pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia. Świadkowie mogą osobiście zgłosić się do Komendy Powiatowej Policji w Tczewie przy ul. Kasprowicza 2 lub zadzwonić pod numer 47 74 28 222. W nagłych sytuacjach dostępny jest także numer alarmowy 112.

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