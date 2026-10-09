Sztorm na Bałtyku i ekstremalna pogoda w Szwecji. Armatorzy odwołują promy z Polski

Synoptycy ze Szwedzkiego Instytutu Meteorologicznego i Hydrologicznego opublikowali ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą dla południowych regionów kraju.

Porywisty wiatr, osiągający nawet 90 km/h, w połączeniu z ulewami i śnieżycami, paraliżuje transport, a na drogi spadają połamane drzewa.

Armatorzy musieli zareagować na sztorm na Morzu Bałtyckim, co skutkowało wstrzymaniem wybranych rejsów promów łączących Polskę ze Szwecją.

Szczegółowe informacje znajdują się w dalszej części artykułu.

Ekstremalna pogoda w Szwecji. Wicher, deszcz i śnieg paraliżują drogi

W piątek, 9 października, na obszarach położonych na północ od Sztokholmu wiatr może osiągać w porywach nawet 25 metrów na sekundę, a więc około 90 km/h. Służby przekazują już informacje o przewróconych drzewach. W ciągu minionej doby w okolicach miasta Gävle odnotowano aż 88 mm opadów deszczu, o czym doniósł miejscowy dziennik „Gefle Dagblad”.

Natomiast w regionie Dalarna, znajdującym się około 270 kilometrów na północny zachód od Sztokholmu, pokrywa śnieżna osiągnęła 15 centymetrów. Obfite opady wyraźnie utrudniły jazdę i spowodowały tworzenie się długich zatorów drogowych. Według czwartkowych doniesień regionalnego oddziału telewizji SVT kierowcy spędzali w korkach nawet dwie i pół godziny.

Sztorm na Bałtyku krzyżuje plany armatorów. Zmiany w kursowaniu promów

Gwałtowne warunki pogodowe dają o sobie znać także na Bałtyku. Sztorm wymusił korekty w rozkładach promów obsługujących połączenia ze Świnoujścia do szwedzkiego Trelleborga oraz z Gdańska do Karlshamn. Niektóre z planowanych kursów zostały anulowane.

Mocny wiatr zakłócił również kursowanie promów na duńskim Bornholmie. Ze względu na niesprzyjającą pogodę statki nie wypłynęły z tamtejszego portu.

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