Zgłoszenie o odnalezionym samolocie przy DK 20. Finał akcji zaskoczył strażaków

Rzekomy samolot rozbił się w lesie. Pięć zastępów w akcji

Do nietypowej interwencji doszło w powiecie kościerskim. Strażacy otrzymali zgłoszenie dotyczące obiektu przypominającego samolot treningowy, który miał rozbić się w rejonie drogi krajowej nr 20. Z przekazanych informacji wynikało, że maszyna znajduje się pomiędzy drzewami, a jej dziób skierowany jest ku ziemi. W związku z możliwym zagrożeniem do akcji wysłano pięć zastępów straży pożarnej.

Jak podaje „Dziennik Bałtycki”, zdarzenie miało miejsce w Kornem w województwie pomorskim. Osoba zgłaszająca poinformowała służby o obiekcie przypominającym samolot znajdującym się w lesie w pobliżu ruchliwej trasy. Okoliczności wskazywały na możliwość katastrofy lotniczej, dlatego ratownicy potraktowali sprawę z najwyższą powagą.

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Po dotarciu na miejsce strażacy sprawdzili wskazany teren. Wkrótce okazało się, że zgłoszenie nie dotyczyło samolotu z załogą. Obiektem, który wywołał alarm, był jedynie model samolotu.

Jak przekazała Pomorska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim”, całe zdarzenie zakończyło się bez osób poszkodowanych. Ratownicy zabezpieczyli miejsce i sprawdzili okolicę, aby wykluczyć występowanie jakichkolwiek zagrożeń.

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