Oto najlepsza plaża w Polsce! Ludzie nie mieli wątpliwości

Ustka nową Plażą Roku 2026. To najlepsze miejsce dla rodzin nad polskim morzem

Ustka została Plażą Roku 2026! Tak zdecydowali internauci, którzy wzięli udział w 13. edycji Rankingu Polskich Plaż organizowanego przez Magazyn Travelist. To ważna zmiana, bo przez poprzednie 12 lat pierwsze miejsce należało do Świnoujścia. Tegoroczny ranking powstał we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Głosujący wybierali najlepsze plaże nie tylko w głównej kategorii Plaża Roku, ale także w pięciu kategoriach tematycznych. Ustka zdobyła najwięcej głosów w głównej kategorii i po raz pierwszy w historii rankingu sięgnęła po zwycięstwo.

Drugie miejsce zajęło Świnoujście, które przez lata było niekwestionowanym liderem rankingu. Trzecie miejsce przypadło miejscowości Dźwirzyno. Ta miejscowość zyskuje coraz większą popularność dzięki szerokiej plaży, bliskości jeziora Resko Przymorskie oraz spokojniejszej atmosferze niż w największych kurortach.

Ustka odniosła także sukces w kategorii najlepszej plaży dla rodzin. To pokazuje, że miejscowość jest chętnie wybierana przez osoby podróżujące z dziećmi.

W pozostałych kategoriach zwyciężały plaże, które wyróżniają się konkretnymi atutami. Świnoujście okazało się najlepszym miejscem dla osób lubiących aktywny wypoczynek. Hel ponownie został uznany za najpiękniejszą „INSTAplażę”, czyli miejsce szczególnie atrakcyjne na zdjęciach. Kołobrzeg wygrał w kategorii plaży najbardziej tętniącej życiem. Z kolei nowa kategoria poświęcona dzikim plażom trafiła do Mikoszewa.

Zwycięzcy Rankingu Polskich Plaż 2026

Plaża Roku

UstkaŚwinoujścieDźwirzynoNajlepsza plaża dla rodzin

UstkaŚwinoujścieŁeba

Najlepsza plaża dla aktywnych

ŚwinoujścieKołobrzegJastarnia

Najpiękniejsza INSTAplaża

HelŚwinoujścieGdynia Orłowo

Plaża najbardziej tętniąca życiem

KołobrzegŚwinoujścieSopot

Najbardziej klimatyczna dzika plaża

MikoszewoWisełkaStilo

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