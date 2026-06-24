Wakacyjna zmiana w pociągach PKP IC

PKP Intercity zmienia zasady popularnej oferty "Taniej z Bliskimi", z której korzystają osoby podróżujące w małych grupach. Od 26 czerwca do 30 sierpnia 2026 roku wysokość rabatu zostanie obniżona, co oznacza wyższe ceny biletów dla części pasażerów planujących wspólne wyjazdy. W okresie wakacyjnym zniżka w ramach oferty "Taniej z Bliskimi" wyniesie 15 proc. Przez pozostałą część roku podróżni mogą liczyć na dwukrotnie wyższy rabat, sięgający 30 proc.

Taniej z Bliskimi droższe

"Taniej z Bliskimi" to propozycja przygotowana dla grup liczących od 2 do 6 osób. Aby skorzystać ze zniżki, wszyscy pasażerowie muszą podróżować tym samym pociągiem, na tej samej trasie, w tej samej klasie wagonu i tego samego dnia. Istotnym warunkiem jest również odpowiednio wczesny zakup biletów. PKP Intercity wymaga, aby zostały one nabyte najpóźniej siedem dni przed planowanym wyjazdem. Oferta obowiązuje w komunikacji krajowej w pociągach TLK i IC.

Podróże pociągami latem. Będzie tłoczno

Zmiana zasad oferty "Taniej z Bliskimi" wchodzi w życie w czasie, gdy kolej cieszy się największym zainteresowaniem wśród podróżnych. Wakacje to okres wzmożonych wyjazdów nad morze, w góry i do popularnych miejsc turystycznych w całym kraju.

Wiele osób wybiera pociąg ze względu na wygodę, brak konieczności stania w korkach oraz coraz bogatszą siatkę połączeń. Właśnie dlatego obniżenie rabatu w szczycie sezonu może zostać zauważone przez rodziny i grupy znajomych planujące wspólne podróże. Czy jednak sprawi to, że mniej osób będzie korzystać z przejazdów? Raczej nie, lecz z pewnością część pasażerów będzie musiała takową podróż przekalkulować.

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Ulgi w PKP IC. Zniżki na pociągi

Podróże koleją w Polsce mogą być tańsze dzięki różnym rodzajom ulg i zniżek oferowanych przez PKP Intercity. Część z nich wynika bezpośrednio z przepisów prawa (ulgi ustawowe), a część to promocje handlowe przewoźnika, które obowiązują okresowo i na określonych warunkach. Do najpopularniejszych ulg ustawowych należą m.in.:

ulga studencka

ulga uczniowska

ulga dla dzieci

ulga dla seniorów (emeryci i renciści)

ulga dla osób z niepełnosprawnościami

ulga dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

ulga dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

ulgi służb mundurowych.