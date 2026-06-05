Zemsta 30-latka wymknęła się spod kontroli. Podpalił BMW, pożar zniszczył kolejne auta

Zemsta z użyciem ognia. Spłonęły trzy samochody pod Słupskiem

Funkcjonariusze pionu kryminalnego z II Komisariatu Policji w Słupsku zatrzymali mężczyznę podejrzanego o podpalenie samochodów na terenie jednej z miejscowości w powiecie słupskim. Do pożaru doszło nad ranem 31 maja, kiedy służby zostały powiadomione o płonących pojazdach znajdujących się na prywatnej posesji.

Już podczas pierwszych czynności mundurowi wykluczyli przypadkowe przyczyny pożaru. Ustalono, że ogień został celowo podłożony przy BMW, a następnie rozprzestrzenił się na dwa sąsiednie samochody. Właściciele pojazdów ponieśli straty wycenione łącznie na ponad 40 tys. zł.

Kamery zarejestrowały podpalenie. 30-latek przed sądem

- Dalsze ustalenia kryminalnych doprowadziły ich do 30-latka, który przed podpaleniem miał również grozić właścicielowi samochodu. Całe zdarzenie zarejestrował monitoring. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który usłyszał już zarzuty, a prokurator zastosował wobec 30-latka środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru – informują policjanci z Słupska.

Teraz o dalszych losach podejrzanego zdecyduje sąd. Za zarzucane mu przestępstwa grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

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