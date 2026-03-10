Zebrała cały talerzy morskiego złota. Wystarczył spacer po plaży

Silny wiatr, wzburzone morze i chłodne powietrze - dla wielu to znak, że nad Bałtykiem zaczyna się najlepszy czas dla poszukiwaczy bursztynu. Po sztormach fale wyrzucają na brzeg wodorosty, kawałki drewna i to, na co czekają spacerowicze najbardziej, czyli bursztyn, nazywany "morskim złotem". Właśnie wtedy wystarczy uważny spacer po plaży, by wśród piasku i glonów dostrzec charakterystyczne miodowe bryłki, które przez miliony lat spoczywały na dnie morza.

Złote żnika trwają. Nad Bałtykiem roi się od "morskiego złota"

Spacer po plaży może zakończyć się nie tylko relaksem i świeżym powietrzem, ale także prawdziwym skarbem. Przekonała się o tym jedna z turystek spacerujących po plaży w Mikoszewie, która w krótkim czasie zebrała cały talerz bursztynu. Zdjęcie pełnego talerza "morskiego złota" opublikował profil na Facebooku "Na Mierzeję".

Bałtyckie złoto leży na plażach. Wystarczy się schylić

Bursztyn od wieków fascynuje ludzi, a po sztormach można go znaleźć na plaży - czasem naprawdę wystarczy się tylko schylić, by podnieść niewielką, złocistą bryłkę. Czym ta jednak konkretnie jest?

Bursztyn to skamieniała żywica drzew iglastych, które rosły na terenach dzisiejszej północnej Europy około 40-50 milionów lat temu, w epoce eocenu. Z czasem żywica została przykryta osadami, uległa procesom chemicznym i stwardniała, tworząc bursztyn.

Jak wygląda bursztyn?

Bursztyn może przyjmować różne kolory i formy. Najczęściej spotyka się:

odcienie żółte, miodowe i pomarańczowe,

barwy brązowe, czerwone,

rzadziej zielonkawe, białe czy niemal czarne.

Bywa przezroczysty lub matowy. W niektórych bryłkach znajdują się tzw. inkluzje, czyli zatopione przed milionami lat fragmenty roślin lub owadów. To właśnie takie okazy są szczególnie cenne dla naukowców.

Jak najlepiej zbierać bursztyn?

Poszukiwanie bursztynu wymaga przede wszystkim cierpliwości i uważnego obserwowania plaży. Najlepsze efekty przynoszą spacery tuż po sztormach, kiedy morze wyrzuca na brzeg pasy wodorostów, patyków i innych morskich osadów - to właśnie wśród nich najczęściej można znaleźć bursztynowe bryłki. Co ciekawe, doświadczeni zbieracze często wybierają się na plażę po zmroku lub o świcie, zabierając ze sobą latarki UV.

Latarka UV do bursztynu

Mało kto o tym wie, ale latarka UV do bursztynu to świetny pomysł jeśli chcemy szukać "morskiego złota" po zmroku. Pod światłem ultrafioletowym bursztyn charakterystycznie świeci na zielonkawy lub niebieskawy kolor, dzięki czemu łatwiej odróżnić go od kamieni czy kawałków szkła.

Muzeum Bursztynu. Oddział Muzeum Gdańska

Osoby, które interesują się bursztynem i chcą dowiedzieć się o nim czegoś więcej niż tylko podczas spacerów po plaży, powinny odwiedzić Muzeum Bursztynu w Gdańsku. To miejsce, w którym można zobaczyć niezwykłe okazy "morskiego złota", poznać historię jego powstawania oraz dowiedzieć się, jak przez wieki był wykorzystywany w jubilerstwie i handlu.