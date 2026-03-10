Kultowe gdańskie kino kończy działalność po 24 latach. Znamy losy budynku

Zamknięcie kina Helios w Alfa Centrum w Gdańsku po 24 latach

Serwis trojmiasto.pl podaje, że zlokalizowany przy ulicy Kołobrzeskiej w Gdańsku multipleks Helios wkrótce całkowicie przestanie funkcjonować. Przez niemal ćwierć wieku placówka ta stanowiła kluczowy ośrodek kulturalny dla mieszkańców dzielnicy Przymorze. Ostateczne wygaszenie działalności obiektu nastąpi jeszcze w marcu. Warto zauważyć, że w 2026 roku będzie to już następna bolesna strata dla trójmiejskich kinomanów, zaraz po zapowiedzianej wcześniej likwidacji sopockiego Multikina.

- Blisko ćwierć wieku wspólnej historii to znacznie więcej niż działalność operacyjna. To tysiące premier, miliony widzów i niezliczone osobiste wspomnienia. Dziękujemy wszystkim, którzy przez te lata wybierali nasze kino jako miejsce ważnych chwil - poinformował Tomasz Jagiełło, prezes Helios SA, cytowany przez portal.

Koniec galerii przy ulicy Kołobrzeskiej. Deweloper zbuduje 700 mieszkań

Główną przyczyną zamknięcia multipleksu są zaawansowane plany całkowitej likwidacji gdańskiej galerii handlowej. Funkcjonujący od 2002 roku obiekt przy ulicy Kołobrzeskiej zmienił niedawno swojego prawnego właściciela. Nieruchomość trafiła w ręce spółki Euro Styl, która jest częścią znanej Grupy Dom Development. Zgodnie z nowymi założeniami inwestorskimi teren ten zostanie w całości przeznaczony pod kompleksową zabudowę wielofunkcyjną. Wstępne projekty zakładają stworzenie w tym miejscu obszernej przestrzeni usługowej oraz wzniesienie około siedmiuset nowoczesnych lokali mieszkalnych o zróżnicowanym metrażu.

Zarząd sieci zaplanował symboliczne pożegnanie z gdańskimi widzami, które odbędzie się w weekend od 27 do 29 marca. W trakcie tych wyjątkowych dni mieszkańcy otrzymają ostatnią szansę na obejrzenie ulubionych produkcji w dobrze znanych sobie salach Alfa Centrum. Organizatorzy zapewniają również, że wszystkie zaplanowane na ten czas seanse będą dostępne dla klientów w specjalnych, mocno obniżonych cenach biletów.

