Zbliża się załamanie pogody w części Polski. IMGW wydało nowe prognozy na weekend

Prognoza pogody na weekend. Sobota pod znakiem słońca, niedziela przyniesie opady

Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że najbliższe dni przyniosą w Polsce dość łagodną, wiosenną pogodę. Temperatury będą umiarkowane, choć miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu.

Słoneczna i ciepła sobota. IMGW prognozuje temperaturę do 20 stopni

W sobotę, 18 kwietnia, w większości regionów kraju dominować będzie pogodna aura. Przeważać małe i umiarkowane zachmurzenie, jedynie nad morzem okresowo może być go więcej. Na Lubelszczyźnie niewykluczone są słabe, przelotne opady. Termometry pokażą od około 14–15°C na północy, przez 16°C w centrum, do 18–20°C na południu i zachodzie. Najchłodniej będzie nad morzem – od 7 do 10°C.

W nocy z soboty na niedzielę (18/19 kwietnia) na zachodzie i Pomorzu przybędzie chmur, a miejscami może wystąpić deszcz. W pozostałej części kraju niebo będzie bardziej przejrzyste, choć lokalnie mogą pojawić się mgły. Temperatura obniży się do około 2°C na wschodzie, 4°C w centrum oraz 8–9°C na zachodzie.

Burze i ulewy na zachodzie Polski w niedzielę. Prognoza dla Warszawy

W niedzielę, 19 kwietnia, pogoda zacznie się pogarszać, szczególnie w zachodniej części kraju. Tam prognozowane są opady deszczu, miejscami intensywniejsze, a lokalnie mogą wystąpić również burze. W innych regionach pojawi się więcej chmur, choć nie zabraknie chwil ze słońcem.

Temperatura maksymalna wyniesie od około 10–12°C na zachodzie i północy, przez 16°C w centrum, do 19°C na południowym wschodzie. Nad morzem znów chłodniej – od 6 do 9°C.

W Warszawie sobota zapowiada się słonecznie, z temperaturą sięgającą 17°C, natomiast noc będzie chłodna – około 3°C. W niedzielę w stolicy pojawi się więcej chmur, a temperatura osiągnie około 16°C.

