Zbezcześcili kilkadziesiąt grobów w Gdańsku i Sopocie. Cmentarne hieny w rękach policji

Dewastacja nagrobków w Gdańsku. Złodzieje sprzedawali krzyże na złom

W środę, 22 kwietnia, gdańscy kryminalni zatrzymali 25-letnią kobietę oraz 51-letniego mężczyznę. Jak ustalili funkcjonariusze, para miała na koncie wyjątkowo bulwersujące przestępstwa – bezcześcili miejsca pochówku i okradali groby. Szczególnie interesowały ich metalowe elementy, takie jak figurki i krzyże, które łatwo było później spieniężyć.

- Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku i z Komisariatu Policji w Oliwie, dzięki przeprowadzonym czynnościom operacyjnym, dobremu rozpoznaniu oraz zaangażowaniu zatrzymali 25-latkę i 51-letniego mężczyznę. Tylko na Cmentarzu Oliwskim zatrzymani dokonali kradzieży 35 metalowych elementów z nagrobków - informują gdańscy policjanci.

Skradzione rzeczy trafiały następnie do punktów skupu złomu, gdzie były zamieniane na gotówkę. Łącznie zatrzymani usłyszeli aż 35 zarzutów związanych z bezczeszczeniem miejsc pochówku.

Śledczy ustalili także, że ich działalność miała charakter ciągły. Od lutego do kwietnia tego roku para dopuszczała się podobnych kradzieży również na terenie cmentarza w Sopocie.

Cmentarne hieny przed sądem. Dozór policyjny dla zatrzymanej pary

Zatrzymani zostali doprowadzeni do sopockiej komendy, gdzie przedstawiono im zarzuty. Oboje przyznali się do popełnionych czynów. Teraz grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności, przy czym minimalny wymiar to pół roku więzienia. W piątek, 24 kwietnia, prokurator z Prokuratury Rejonowej Gdańsk–Oliwa zdecydował o objęciu ich dozorem policyjnym oraz zakazie kontaktowania się ze sobą.

Policjanci zwracają się do osób, których groby mogły zostać uszkodzone lub okradzione, o zgłaszanie się na policję.

- Apelujemy o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych do Komisariatu Policji IV w Gdańsku, celem złożenia stosownych zeznań. Telefon: 47 741 14 22 - dodają mundurowi.

