Zatrzymanie na lotnisku w Gdańsku. Poszukiwany za działalność terrorystyczną 35-latek w rękach służb

D.P
2026-09-22 17:52

Niebezpieczny 35-latek ścigany czerwoną notą Interpolu został zatrzymany na gdańskim lotnisku. Obywatela Turcji poszukiwały służby tego kraju w związku z podejrzeniami o przynależność do grupy terrorystycznej, działalność na jej rzecz oraz akty terrorystyczne. Mężczyznę zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej w nocy z 21 na 22 września.

Funkcjonariusz Straży Granicznej na płycie lotniska w Gdańsku. O zatrzymaniu Turka przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: Morski Oddział Straży Granicznej

Akcja na lotnisku w Gdańsku. Turek miał przy sobie cypryjskie dokumenty

35-latek został zatrzymany podczas kontroli pasażerów rejsowego samolotu, który przyleciał do Gdańska z Larnaki na Cyprze. Obywatel Turcji miał przy sobie cypryjski dokument wydany dla uchodźcy.

W trakcie odprawy funkcjonariusze Straży Granicznej odkryli, że 35-latek jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Z uwagi na informacje o mężczyźnie oraz możliwość podjęcia przez niego próby ucieczki strażnicy zachowali szczególne środki ostrożności i dokonali zatrzymania.

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Poszukiwany przez Turcję. Czerwona nota Interpolu za terroryzm

Z danych zamieszczonych w bazie Interpolu wynika, że 35-latka poszukują tureckie służby. Mężczyzna jest ścigany w związku z przynależnością do grupy terrorystycznej, działalnością z nią związaną oraz aktami terrorystycznymi.

– Z wpisu w bazie Interpolu wynikało, że mężczyznę należy zatrzymać. Turcja chce go rozliczyć nie tylko za przynależność do grupy terrorystycznej, ale także za związane z nią działania oraz akty terrorystyczne. Po zakończeniu czynności procesowych 35-latek zostanie przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku – informuje kapral Krystian Kowalewski z zespołu prasowego Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

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