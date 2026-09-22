Zatrzymanie na lotnisku w Gdańsku. Poszukiwany za działalność terrorystyczną 35-latek w rękach służb

Akcja na lotnisku w Gdańsku. Turek miał przy sobie cypryjskie dokumenty

35-latek został zatrzymany podczas kontroli pasażerów rejsowego samolotu, który przyleciał do Gdańska z Larnaki na Cyprze. Obywatel Turcji miał przy sobie cypryjski dokument wydany dla uchodźcy.

W trakcie odprawy funkcjonariusze Straży Granicznej odkryli, że 35-latek jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Z uwagi na informacje o mężczyźnie oraz możliwość podjęcia przez niego próby ucieczki strażnicy zachowali szczególne środki ostrożności i dokonali zatrzymania.

Poszukiwany przez Turcję. Czerwona nota Interpolu za terroryzm

Z danych zamieszczonych w bazie Interpolu wynika, że 35-latka poszukują tureckie służby. Mężczyzna jest ścigany w związku z przynależnością do grupy terrorystycznej, działalnością z nią związaną oraz aktami terrorystycznymi.

– Z wpisu w bazie Interpolu wynikało, że mężczyznę należy zatrzymać. Turcja chce go rozliczyć nie tylko za przynależność do grupy terrorystycznej, ale także za związane z nią działania oraz akty terrorystyczne. Po zakończeniu czynności procesowych 35-latek zostanie przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku – informuje kapral Krystian Kowalewski z zespołu prasowego Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

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