Japonka podróżuje po polskich wsiach. Ten szczegół bardzo ją zaskoczył

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-09-22 12:10

Polska staje się z każdym rokiem coraz popularniejszym celem wycieczek zagranicznych turystów. Goście często doceniają naszą kuchnię, kulturę i krajobrazy, ale niektóre aspekty potrafią wprawić ich w osłupienie. Tak było w przypadku Sakino, która przemieszczając się samochodem przez polską prowincję, przeżyła spory szok związany z przepisami obowiązującymi na naszych drogach.

Panorama Warszawy, a na wstawkach Japonka Sakino. O jej zdziwieniu polskimi drogami przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: ponichicouple/Instagram, Shutterstock/ Shutterstock Japonka podróżuje po Polsce

Polska zyskuje uznanie zagranicznych turystów

Od kilku sezonów obserwujemy niespotykany dotąd wzrost zainteresowania Polską jako kierunkiem turystycznym. Choć jeszcze w przeszłości nasz kraj często omijano w wakacyjnych planach, obecnie dostrzegany jest nasz ogromny potencjał. W sezonie letnim popularne nadmorskie i górskie kurorty zapełniają się gośćmi nie tylko z ościennych państw, ale nawet z tak odległych zakątków świata, jak chociażby Japonia.

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Japonka zaskoczona prędkością na polskich drogach

Pochodząca z Japonii Sakino wraz ze swoim polskim partnerem Krystianem chętnie relacjonują swoje codzienne życie i podróże po naszym kraju w mediach społecznościowych. Poznawanie Polski to dla niej pasjonująca przygoda, choć nie brakuje też momentów zaskoczenia. Niedawno na Instagramie para opublikowała nagranie, w którym Sakino wyraziła swoje zdumienie polskimi limitami prędkości, uznając je za stanowczo zbyt wysokie. Z jej perspektywy w wielu miejscach samochody powinny poruszać się znacznie wolniej.

W Polsce jeździ się szybko. Ograniczenia prędkości są wysokie. Nawet w takich miejscach można jechać 70 km na godz., więc nie mogę otworzyć okna. Jest za głośno - przyznaje Sakino w rolce na Instagramie.

Reakcje internautów na słowa Sakino

Pod opublikowanym materiałem zaroiło się od komentarzy zaskoczonych internautów. Wielu użytkowników przypominało, że przecież nie ma obowiązku jazdy z maksymalną dozwoloną prędkością, więc jeśli Japonka chce cieszyć się widokami, wystarczy po prostu zwolnić. Wśród wypowiedzi komentujących znalazły się m.in. takie opinie:

Możesz otworzyć okno. I możesz jechać wolniej.

Nie tylko dla Japonki. Ja również wiele razy chciałem jechać wolniej aby kontemplować widoki ale się nie dało bo wszystkim innym się śpieszyło

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