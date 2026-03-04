Zatrzymali 136 osób w dwa dni! Prawie 2 tysiące policjantów w akcji

W dwudniowych ogólnopolskich działaniach wzięło udział 1928 policjantów, którzy sprawdzili łącznie 1922 lokalizacje, w tym 1466 adresów oraz 456 innych miejsc. Intensywne działania doprowadziły do zatrzymania 136 osób poszukiwanych.

Funkcjonariusze z Pomorza pokazali zdjęcia i podali szczegóły akcji!

- Największą grupę stanowili zatrzymani na podstawie nakazów doprowadzenia do aresztów śledczych lub zakładów karnych - łącznie 115 osób, w tym 10 cudzoziemców - powiedziała dziennikarce Radia ESKA Trójmiasto podkomisarz Anna Banaszewska-Jaszczyk z KWP w Gdańsku.

Wielka akcja policji. Zatrzymali 136 osób!

- Na podstawie listów gończych zatrzymano 21 osób, w tym 4 cudzoziemców. Policjanci zrealizowali również inne podstawy poszukiwań, ustalając miejsca pobytu 23 osób, 11 w związku z nielegalnym pobytem oraz odnaleźli 3 osoby zgłoszone jako zaginione - wyliczyła podkomisarz Anna Banaszewska-Jaszczyk z biura prasowego Pomorskiej Policji.

Policjanci działali m.in. w:

Słupsku

Lęborku

Sopocie

Chojnicach

Profesjonalna akcja w Słupsku. Miał dziecko na rękach

W Słupsku profesjonalizmem wykazał się mł. insp. Adam Szerszeń pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku, który w jednym z marketów na terenie miasta zauważył mężczyznę z charakterystycznym tatuażem, który z małym dzieckiem na rękach, w towarzystwie partnerki robił zakupy. Komendant podejrzewał, że to poszukiwany do sprawy narkotykowej 31-latek, którego wizerunek, w tym tatuaż, widział już w dokumentacji służbowej dotyczącej osób poszukiwanych.

- Komendant mając na względzie obecność dziecka oraz partnerki mężczyzny nawiązał kontakt z będącymi w służbie kryminalnymi i poinformował ich o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, poszukiwany 31-latek wiedział, że to on jest celem ich wizyty. Mężczyzna przekazał dziecko partnerce, pożegnał się z nimi, a następnie został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji - zrelacjonowała policjantka.

"Istotny element budowania bezpieczeństwa mieszkańców"

- Działania potwierdziły wysoką skuteczność policjantów w realizacji nakazów doprowadzenia oraz pozwoliły na wyeliminowanie z przestrzeni publicznej osób unikających odpowiedzialności karnej. Jednocześnie funkcjonariusze zwracają uwagę, że szeroki zakres kontroli i liczba sprawdzonych miejsc stanowią istotny element budowania bezpieczeństwa mieszkańców regionu - chwali koleżanki i kolegów podkom. Anna Banaszewska-Jaszczyk

Przedsięwzięcie koordynowane było przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji. Czynności wykonywane były we współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej. Szczegóły akcji w konkretnych miastach zostały opisane na stronie KWP w Gdańsku. Tylko w Sopocie zatrzymano łącznie sześć osób.

Galeria ze zdjęciami: Pomorscy policjanci zatrzymali 136 osób! Duża akcja mundurowych

11