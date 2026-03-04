Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Czy wakacje w Egipcie są zagrożone?

Wojna na Bliskim Wschodzie. Czy turyści mają powody do obaw?

Dramatyczny wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie skutkuje poważnymi konsekwencjami dla całego regionu. W następstwie operacji wojskowych w sąsiednich państwach wprowadzono liczne restrykcje w ruchu lotniczym, a wybrane strefy powietrzne zostały tymczasowo wyłączone z użytku. Taki obrót spraw naturalnie rodzi pytania o realizację wycieczek do kraju faraonów. Egipt, zwłaszcza w okresie zimowym oraz wczesną wiosną, jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków przez polskich urlopowiczów, którzy szukają słońca nad Morzem Czerwonym. Obawy o to, czy zaplanowane wyjazdy w ogóle dojdą do skutku, są więc w pełni zrozumiałe.

Egipskie Ministerstwo Lotnictwa Cywilnego uspokaja podróżnych

Głos w tej naglącej sprawie zabrało egipskie Ministerstwo Lotnictwa Cywilnego, ucinając mnożące się spekulacje. Przedstawiciele resortu w oficjalnym oświadczeniu zagwarantowali, że krajowa przestrzeń powietrzna jest w pełni bezpieczna, a wszystkie operacje lotnicze przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zapewniono również, że służby nieustannie monitorują rozwój wypadków, ściśle współpracując przy tym z międzynarodowymi organizacjami lotniczymi.

Komunikat polskiej ambasady w Kairze ws. lotów do Sharm el-Sheikh

Sytuację skomentowała także polska placówka dyplomatyczna rezydująca w stolicy Egiptu. Z informacji przekazanych przez ambasadę w Kairze wynika, że porty lotnicze, w tym te obsługujące popularny kurort Sharm el-Sheikh, pracują bez zakłóceń. Urzędnicy zwracają jednak uwagę na pewien istotny szczegół operacyjny. Ze względu na zagęszczenie ruchu lotniczego w tej części świata, podróżni muszą liczyć się z ewentualnością wystąpienia drobnych opóźnień w startach i lądowaniach.

Czy wycieczki do Egiptu zostaną odwołane?

Aktualnie brakuje przesłanek sugerujących konieczność wstrzymania ruchu turystycznego do wakacyjnego raju Polaków. Wszystkie lotniska funkcjonują w standardowym trybie, a hotele w nadmorskich kurortach czekają na gości. Mimo to branżowi eksperci zalecają zachowanie czujności. Ze względu na niezwykle dynamiczną sytuację geopolityczną, warto na bieżąco sprawdzać powiadomienia wydawane przez przewoźników, biura podróży oraz organy państwowe. Ewentualne zmiany w harmonogramach mogą następować nagle, w zależności od rozwoju konfliktu w regionie.