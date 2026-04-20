Zastrzelił szpica miniaturowego w gminie Łęczyce. Policja zatrzymała 52-latka

Wstrząsający incydent w gminie Łęczyce – mężczyzna zabił czworonoga sąsiadki przy użyciu broni pneumatycznej.

Sprawca przebywa w areszcie, a policjanci przejęli wiatrówkę. Za ten czyn grozi mu do 3 lat za kratami.

Podejrzany o okrucieństwo wobec zwierzęcia usłyszał oficjalne zarzuty i czeka na konsekwencje swojego działania.

Nocna interwencja w gminie Łęczyce. Śmierć szpica miniaturowego

Do zdarzenia doszło 14 kwietnia w jednej z miejscowości w gminie Łęczyce. Zgłoszenie wpłynęło w godzinach nocnych, a na miejsce natychmiast wysłano patrol z Gniewina. Z informacji przekazanych przez właścicielkę wynikało, że jej sąsiad miał strzelić z wiatrówki do psa rasy szpic miniaturowy, co doprowadziło do śmierci zwierzęcia.

- Policjanci z Gniewina szybko ustalili i zatrzymali wskazanego 52-latka. Następnie przeprowadzili przeszukanie, w trakcie którego ujawnili i zabezpieczyli wiatrówkę, którą miał posłużyć się mężczyzna - informują funkcjonariusze.

Wejherowska prokuratura oskarża 52-latka o zabicie psa

Na miejscu interweniował także technik kryminalistyki oraz funkcjonariusze zajmujący się przestępczością gospodarczą. Policjanci zabezpieczyli ślady i dowody, które będą wykorzystane w dalszym śledztwie.

- Zatrzymany został osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. W czwartek po południu doprowadzony został przez policjantów do wejherowskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzut spowodowania uśmiercenia psa. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności - dodają policjanci.

