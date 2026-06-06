Zarabiają lepiej niż lekarze. Dostają ponad 18 tys. zł brutto co miesiąc

Wynagrodzenia w Polsce. Kto zarabia najwięcej?

Według najnowszych danych Puls HR dotyczących wynagrodzeń na umowach o pracę, najwyższe przeciętne zarobki osiągają inżynierowie górnictwa. Ich średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi ponad 18,2 tys. zł. Tym samym wyprzedzili lekarzy, którzy zajęli drugie miejsce w rankingu z przeciętną pensją na poziomie około 17,5 tys. zł brutto.

Tak wysokie wynagrodzenia wynikają przede wszystkim z dużej odpowiedzialności, specjalistycznej wiedzy oraz trudnych warunków pracy. Branża górnicza od lat zmaga się także z niedoborem wykwalifikowanych kadr, co dodatkowo wpływa na poziom oferowanych pensji.

Lekarze nadal w ścisłej czołówce

Choć tym razem ustąpili miejsca inżynierom górnictwa, lekarze pozostają jedną z najlepiej wynagradzanych grup zawodowych w kraju. Wysokie płace są efektem wieloletniej edukacji, konieczności zdobywania specjalizacji oraz ogromnej odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentów.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że w przypadku wielu specjalizacji medycznych rzeczywiste dochody mogą być znacznie wyższe, szczególnie przy pracy w prywatnych placówkach lub prowadzeniu własnej praktyki.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tu zarobki sięgają nawet 53 tys. zł miesięcznie

5

Nie tylko górnictwo i medycyna. Te zawody również gwarantują wysokie pensje

W czołówce najlepiej opłacanych profesji znalazły się także zawody związane z nowoczesnymi technologiami i zarządzaniem. Na bardzo atrakcyjne wynagrodzenia mogą liczyć między innymi programiści, specjaliści od baz danych i sieci komputerowych, analitycy systemów informatycznych czy kadra zarządzająca dużymi firmami.

Wysokie zarobki wymagają wysokich kompetencji

Nie da się ukryć, że najwyższe wynagrodzenia trafiają zwykle do osób posiadających unikalne kwalifikacje, wieloletnie doświadczenie oraz gotowość do ciągłego podnoszenia kompetencji. Znaczenie mają również odpowiedzialność zawodowa, specjalistyczna wiedza i ograniczona liczba ekspertów w danej branży.