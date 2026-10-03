Zapasy spożywcze na czas wojny. To lepiej mieć w domu

Nie tylko wojna. W tych sytuacjach zapasy mogą się przydać

Sytuacja geopolityczna na świecie sprawia, że coraz więcej osób zastanawia się, jak przygotować gospodarstwo domowe na nieprzewidziane sytuacje. Konflikty zbrojne, napięcia między państwami, awarie infrastruktury czy problemy z dostawami mogą w określonych okolicznościach utrudnić normalne funkcjonowanie. Nie oznacza to oczywiście, że należy robić zakupy na zapas i gromadzić ogromne ilości produktów. Warto jednak mieć w domu podstawową rezerwę, która pozwoli spokojnie poradzić sobie przez kilka dni, gdy dostęp do sklepów lub bieżących dostaw będzie ograniczony.

Co powinno znaleźć się w domowych zapasach?

Podstawą powinny być przede wszystkim produkty o długim terminie przydatności do spożycia. Warto wybierać takie, które nie wymagają przechowywania w lodówce, a ich przygotowanie nie jest skomplikowane. Warto pomyśleć również o żywności, którą można zjeść bez używania kuchenki. W przypadku przerwy w dostawie prądu lub gazu przygotowanie nawet prostego obiadu może być problemem.

Nie tylko jedzenie. Bardzo ważna jest woda

Tworząc zapasy, łatwo skupić się na jedzeniu i zapomnieć o podstawowej potrzebie, jaką jest woda. W przypadku awarii sieci wodociągowej lub problemów z dostawami może być ona znacznie ważniejsza od części produktów spożywczych. Dlatego warto mieć w domu zapas wody butelkowanej. W galerii zdjęć poniżej zamieszczamy spis produktów, które mogą okazać się przydatne w razie kryzysu.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zapasy spożywcze na czas kryzysu - to warto mieć [LISTA]

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Alerty docierają do mieszkańców. Wschód Polski jest szczególnie czujny

W Polsce również zdarzają się sytuacje, które pokazują, jak ważne jest przygotowanie się na czasowe utrudnienia. We wrześniu 2026 r. mieszkańcy województwa lubelskiego kilkukrotnie otrzymywali Alerty RCB związane z zagrożeniem z powietrza na terytorium Ukrainy. Komunikaty informowały m.in. o monitorowaniu sytuacji i działaniach polskiego lotnictwa, a po ustaniu zagrożenia wysyłano również informacje o jego zakończeniu.

RCB z kolejnym ostrzeżeniem. "Sytuacja jest monitorowana"