Ma sosnowy las wydmowy. Nadmorska miejscowość, o której mało kto słyszał

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-10-03 3:21

Są nad Bałtykiem miejscowości, które od lat cieszą się popularnością i zna je każdy. Mowa m.in. o Mielnie, Kołobrzegu czy Sopocie. Warto jednak odkryć także mniej znane lokalizacje, a jedną z nich jest wieś w woj. pomorskim, w powiecie wejherowskim. Poznajcie Lubiatowo, czyli perełkę gminy Choczewo.

Nadmorskie kurorty, o których nie macie pojęcia

Polska może pochwalić się wieloma nadmorskimi miejscowościami, ale i tak większość z nas jest w stanie wymienić tylko te najpopularniejsze - Mielno, Gdańsk, Ustka, Łeba czy Sopot. Okazuje się jednak, że na wybrzeżu jest wiele innych perełek, które potrafią zachwycić od pierwszego spaceru po plaży. Jednym z takich miejsc jest wieś Lubiatowo. Co skrywa ta lokalizacja?

Lubiatowo - perełka woj. pomorskiego

Lubiatowo to niewielka, nadmorska miejscowość w województwie pomorskim, która zachwyca przede wszystkim spokojem i naturalnym charakterem. Położona wśród lasów przyciąga osoby szukające odpoczynku z dala od najbardziej zatłoczonych kurortów. Szeroka, piaszczysta plaża, wydmy i sosnowe lasy tworzą tu wyjątkowy krajobraz. Lubiatowo jest więc dobrym wyborem zarówno na letni urlop, jak i krótszy wyjazd poza głównym sezonem, kiedy nad morzem można cieszyć się jeszcze większym spokojem. Zdjęcia wsi znajdziecie poniżej.

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Lubiatowo [ZDJĘCIA]

Drewniana ścieżka prowadząca przez wydmy i sosnowy las w Lubiatowie. O tej miejscowości przeczytasz w Eska Trójmiasto.
Galeria zdjęć 9

Sosnowe lasy i wydmy w Lubiatowie

Jednym z największych atutów Lubiatowa są sosnowe lasy otaczające miejscowość oraz naturalne pasy wydmowe. To właśnie one nadają temu miejscu wyjątkowy, nadmorski charakter. Do plaży prowadzą leśne ścieżki, dzięki czemu już sama droga nad Bałtyk może być okazją do spaceru wśród drzew i piaszczystych wydm.

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Jak więc widać, wzdłuż wybrzeża można znaleźć również mniejsze i mniej oblegane miejscowości, które zachwycają spokojem, szerokimi plażami, lasami i bardziej kameralną atmosferą. To właśnie tam można odpocząć z dala od tłumów, a jednocześnie nadal cieszyć się urokami polskiego morza. Jedną z takich miejscowości jest Lubiatowo, które skradło nasze serca!

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