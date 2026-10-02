Ukradł klucze i włamał się do cudzego mieszkania. Wpadł, bo na miejscu zgubił... własne klucze

Włamanie w gdańskim Wrzeszczu. Złodziej wykorzystał klucze w skrzynce pocztowej

Do zdarzenia doszło w gdańskim Wrzeszczu. Po powrocie do domu właściciel zauważył, że podczas jego nieobecności ktoś wszedł do mieszkania. Natychmiast zawiadomił o tym policję. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze, grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki. Zabezpieczono ślady, a następnie policjanci zajęli się gromadzeniem i analizą zebranego materiału dowodowego.

Policjanci ustalili, że sprawca wszedł do mieszkania, wykorzystując klucze pozostawione przez pokrzywdzonego w skrzynce pocztowej. Z lokalu zabrał gotówkę oraz szkatułkę z biżuterią. Wartość wszystkich strat oszacowano na około 2 tys. zł.

Złodziej zgubił klucze w mieszkaniu we Wrzeszczu. To pomogło śledczym

Jak odkryli śledczy, podczas kradzieży sprawca zgubił klucze do własnego mieszkania! To pomogło policjantom wpaść na jego trop.

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- Dzięki zgromadzonemu materiałowi dowodowemu policjanci ustalili i zatrzymali podejrzanego, którym okazał się 40-letni mieszkaniec Gdańska. Mężczyzna został przewieziony do jednostki Policji, gdzie wykonano z jego udziałem niezbędne czynności procesowe oraz sporządzono wymaganą dokumentację służbową. Podczas sprawdzania jego danych w policyjnych systemach okazało się również, że mężczyzna jest osobą poszukiwaną do celów prawnych – informują gdańscy policjanci.

40-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

- Policjanci przypominają, aby nie zostawiać kluczy w łatwo dostępnych miejscach, takich jak skrzynka pocztowa, pod wycieraczką, doniczką czy w innych umówionych „skrytkach” znajdujących się w pobliżu drzwi. Choć takie miejsca mogą wydawać się dobrym sposobem na pozostawienie kluczy dla bliskiej osoby, w rzeczywistości mogą być łatwe do odnalezienia przez osoby postronne – dodają mundurowi.