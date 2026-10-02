Koniec złotej polskiej jesieni bliski. Szykuje się na drastyczne ochłodzenie i deszcz

Źródło PAP
Źródło PAP
D.P
2026-10-02 18:03

Przed nami jeszcze kilka wyjątkowo ciepłych, październikowych dni, ale złota polska jesień wkrótce zostanie przerwana. Temperatura miejscami przekroczy 20 st. C, jednak najnowsze prognozy zapowiadają gwałtowną zmianę aury. Do Polski wkroczy aktywny front atmosferyczny, który wyprze ciepłe masy powietrza. Przyniesie ze sobą intensywne opady deszczu, silny wiatr oraz wyraźny spadek temperatury. W niektórych regionach w ciągu dnia termometry wskażą jedynie 11–12 st. C.

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Autor: Pixabay.com

Sobotnie ocieplenie. Termometry pokażą nawet 23 stopnie Celsjusza

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, obecnie nad większością Polski przeważa niewielkie zachmurzenie. Więcej chmur występuje na zachodzie – od Ziemi Lubuskiej po Pomorze Zachodnie. Noc z piątku na sobotę będzie jednak chłodna. Temperatura minimalna wyniesie od 2–4 st. C na południowym wschodzie, przez około 6 st. C w centrum i na północnym wschodzie, do 11–13 st. C na krańcach zachodnich i nad morzem. W obniżeniach terenu na południowym wschodzie lokalnie będzie około 1 st. C, a w kotlinach karpackich nawet -2 st. C.

Sobota, 3 października, przyniesie jednak zdecydowanie wyższe temperatury. W większości kraju termometry pokażą około 21 st. C, a miejscami na południu nawet 23 st. C. Nieco chłodniej będzie na północnym zachodzie, gdzie temperatura wyniesie 16–18 st. C. W tej części Polski oraz na północy mogą pojawić się również słabe opady deszczu.

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Polska pod wpływem ciepła do 8 października. Następnie nadejdzie wyraźne załamanie pogody

Według najnowszej prognozy IMGW bardzo ciepłe masy powietrza utrzymają się nad południową i zachodnią częścią Polski aż do czwartku, 8 października. W najcieplejszej części dnia nadal będzie więc można cieszyć się prawdziwą złotą polską jesienią.

Pierwsze sygnały nadchodzącej zmiany pojawią się właśnie w czwartek. Nad Pomorze Zachodnie, w rejon Szczecina, Świnoujścia i Koszalina, dotrze strefa umiarkowanych opadów. Znacznie większe załamanie pogody nadejdzie jednak w piątek, 9 października. Wówczas chłodne powietrze zacznie gwałtownie napływać do Polski, a na północy kraju pojawią się bardzo intensywne opady.

Wyjątkowo mocno zmianę aury odczuje Pomorze Gdańskie. W pasie od Gdańska przez Lębork aż po Słupsk prognozowane są opady sięgające nawet 27 mm w ciągu kilkunastu godzin. Deszczowi towarzyszyć będzie silny wiatr, a temperatura maksymalna w tym regionie spadnie do około 12 st. C.

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Zimny weekend 10-11 października. Zmiana aury w całej Polsce

W weekend chłodne powietrze rozleje się już na cały kraj. Ciepła, październikowa aura ustąpi miejsca znacznie chłodniejszej, typowo jesiennej pogodzie. W sobotę, 10 października, w centrum Polski temperatura maksymalna osiągnie zaledwie 13–14 st. C. Takich wartości należy spodziewać się m.in. w Warszawie, Łodzi i Toruniu.

Jeszcze niższe temperatury pojawią się na Suwalszczyźnie i Podlasiu. W okolicach Suwałk, Białegostoku i Łomży termometry w ciągu dnia wskażą najwyżej 11–12 st. C. Złota polska jesień zostanie więc gwałtownie przerwana, a wyraźne ochłodzenie obejmie cały kraj.

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