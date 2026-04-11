Mężczyzna zbyt długo siedział w toalecie na dworcu. Zaniepokojony ochroniarz wezwał służby

Grzegorz Kluczyński
2026-04-11 11:58

Uwagę pracownika ochrony na stacji w Gdyni przykuł 30-letni mieszkaniec Lęborka, który podejrzanie długo nie wychodził z toalety. Pukanie do drzwi nie odniosło skutku, więc ochroniarz wezwał służby. Interwencja Straży Ochrony Kolei oraz policjantów ujawniła, że zamknięty w środku mężczyzna aplikował sobie dożylnie kokainę i posiadał przy sobie zapas narkotyków.

Autor: Straż Ochrony Kolei, wygenerowane przez AI/ Materiały prasowe

Interwencja służb na dworcu PKP w Gdyni

Sytuacja miała miejsce 8 kwietnia w budynku stacji kolejowej w Gdyni. Pracownik ochrony zauważył, że jeden z podróżnych zamknął się w kabinie WC i przebywał tam od dłuższego czasu. Z powodu całkowitego braku odzewu na pukanie, zaniepokojony mężczyzna postanowił wezwać na pomoc odpowiednie służby.

Pod wskazany adres błyskawicznie skierowano patrole gdyńskiej policji oraz Straży Ochrony Kolei. Po sforsowaniu drzwi do ubikacji mundurowi znaleźli przebywającego wewnątrz mężczyznę jako 30-letniego mieszkańca Lęborka.

30-latek z Lęborka wstrzykiwał kokainę

Z oficjalnych informacji przekazanych przez Straż Ochrony Kolei dowiadujemy się, że 30-latek przyjmował dożylnie kokainę. Uwagę interweniujących funkcjonariuszy od razu zwróciły pokrwawione dłonie mężczyzny oraz wyraźne ślady po użyciu igły. Co więcej, w trakcie przeszukania mundurowi ujawnili przy nim kilka gramów nielegalnych substancji, które natychmiast zabezpieczono na potrzeby prowadzonego postępowania dowodowego.

Ze względu na stan zdrowia zatrzymanego, konieczne okazało się pilne wezwanie zespołu ratownictwa medycznego. Przybyli na dworzec ratownicy przetransportowali 30-latka do pobliskiej placówki szpitalnej w celu zapewnienia mu fachowej opieki lekarskiej.

Posiadanie narkotyków: finał sprawy w sądzie

Kiedy specjaliści ustabilizowali jego stan medyczny, mieszkaniec Lęborka trafił prosto w ręce stróżów prawa. Aktualnie śledztwo i dalsze czynności w tej sprawie nadzoruje Komisariat Policji Gdynia-Śródmieście. Wkrótce zebrany materiał trafi przed oblicze wymiaru sprawiedliwości, gdzie zatrzymany będzie musiał liczyć się z surowym wyrokiem karnym za posiadanie środków odurzających.

