Zamknięta ulica w Gdańsku, ruch samochodowy wstrzymany. Powodem są żaby

Gdańsk zamyka ulicę dla ratowania żab. Przerwa w ruchu potrwa kilka tygodni

Kierowcy w Gdańsku muszą liczyć się z nietypowymi utrudnieniami. Jedna z ulic została całkowicie wyłączona z ruchu, a powodem jest doroczna migracja płazów. To część akcji mającej chronić żaby i ropuchy, która wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu i wyznaczeniem objazdów dla mieszkańców.

Ul. Michałowskiego w Gdańsku zamknięta. Płazy ruszają w drogę

Jak informuje Urząd Miasta Gdańska, od piątku 20 marca 2026 roku zamknięty został fragment ul. Michałowskiego – od skrzyżowania z ul. Norblina do budynku pod numerem 29. Odcinek ten został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, a na miejscu ustawiono bariery oraz znaki zakazu wjazdu w obu kierunkach.

Ograniczenia nie dotyczą rowerzystów, którzy nadal mogą korzystać z tej trasy. Zapewniono również dojazd dla służb ratunkowych. Utrudnienia mają obowiązywać do 5 maja 2026 roku, choć termin ten może ulec zmianie w zależności od pogody i przebiegu migracji płazów.

Dlaczego żaby i ropuchy wychodzą na asfalt?

W okresie wiosennym płazy niezwykle aktywnie podróżują. Żaby zmierzają w kierunku akwenów wodnych w celu złożenia skrzeku. Niektóre z nich, w tym również ropuchy, spędzają zimę na suchym lądzie, ukrywając się na przykład w zagłębieniach ziemi, w okolicach korzeni lub pod stertami liści. Kiedy temperatura rośnie, wybudzają się i instynktownie podążają do wody, niestety często ich trasy przebiegają przez asfaltowe drogi w mieście.

Gdy szlaki migracyjne przecinają drogi o dużym natężeniu ruchu, pod kołami giną setki, a czasem nawet tysiące tych pożytecznych zwierząt. Aby ograniczyć tę rzeź, organizowane są akcje zabezpieczające, które umożliwiają bezpieczne dotarcie żabom, traszkom i ropuchom do ich celów. Trzeba mieć na uwadze, że wszystkie gatunki płazów w naszym kraju podlegają ochronie prawnej. Właśnie z tej przyczyny władze miasta podjęły decyzję o czasowym zamknięciu fragmentu drogi i wdrożeniu dodatkowych środków ostrożności.

Dojazdy do budynków w Gdańsku i wyznaczone objazdy

Wprowadzone zmiany w ruchu drogowym wiążą się z potrzebą korzystania z alternatywnych dróg. Dla zmotoryzowanych przygotowano określone trasy objazdowe, które mają usprawnić poruszanie się w tym rejonie:

Dojazd do Szkoły Podstawowej nr 70: ulicą Chełmońskiego, następnie VII Dwór oraz Michałowskiego (do ul. Polanki).

Dojazd do Przedszkola nr 42: ulicą Chełmońskiego do Norblina (powrót Chełmońskiego do Polanki) lub alternatywnie Chełmońskiego przez VII Dwór i Michałowskiego (do ul. Polanki).

Dojazd do posesji przy Michałowskiego 25, 25a, 27 i Polanki 86: ulicą Chełmońskiego przez VII Dwór oraz Michałowskiego (do ul. Polanki).

- Stała organizacja ruchu zostanie przywrócona po zakończeniu wzmożonej migracji płazów, co planowane jest na 5 maja 2026 r. Należy jednak pamiętać, że termin ten może ulec zmianie (skróceniu lub wydłużeniu) w zależności od warunków atmosferycznych i tempa wędrówki żab - podaje Urząd Miejski w Gdańsku w komunikacie.

Ostrzeżenie dla kierowców z Gdańska. Płazy migrują również w innych miejscach

Na terenie Gdańska można spotkać 13 różnych gatunków płazów, a spora ich część każdej wiosny wędruje dokładnie tymi samymi ścieżkami. Ulica Michałowskiego stanowi tylko jeden z wielu punktów na ich trasie. Kierowcy muszą wykazywać się ogromną czujnością, w szczególności w porach wieczornych oraz po deszczu, kiedy to zwierzęta są najbardziej ruchliwe.

Podczas ubiegłorocznej akcji "Chronimy płazy Gdańska", zaangażowani wolontariusze uratowali przeszło 16 tysięcy tych stworzeń. Wzdłuż dróg, podobnie jak w tym roku, ustawiano specjalne płotki, które uniemożliwiały wejście na jezdnię, a przy nich montowano wiaderka-pułapki. To do nich trafiały migrujące płazy, które następnie były przenoszone w bezpieczne miejsca, najczęściej w pobliżu zbiorników wodnych.

Dzięki zastosowaniu tych metod w 2025 roku udało się bezpiecznie przenieść:

828 płazów w rejonie Niedźwiednika,

12206 osobników w Oliwie,

630 sztuk na Stogach,

2364 w dzielnicy Olszynka.

Oznacza to, że łącznie ocalono aż 16 028 płazów. Trzeba zaznaczyć, że gdyby nie poświęcenie i ciężka praca wolontariuszy, znaczna część z tych zwierząt nie przeżyłaby spotkania z samochodami.

