Zamknięta szkoła podstawowa w Tczewie. Służby nadal pracują po groźnym incydencie

Alarm w tczewskiej podstawówce wywołała ostra woń ulatniającego się gazu.

Akcja ratunkowa objęła setki osób, a technicy wciąż walczą z lokalizacją usterki.

Dyrekcja postanowiła całkowicie zamknąć placówkę na kolejną dobę.

Akcja strażaków w Szkole Podstawowej nr 10

Służby ratunkowe prowadzą intensywne działania mające na celu ustalenie przyczyny ulatniania się gazu w rejonie placówki edukacyjnej. Kapitan Michał Myrda, oficer prasowy tczewskiej straży pożarnej, przekazał w poniedziałek, 2 marca wieczorem, że miejsca wycieku wciąż nie udało się zlokalizować. Dyrekcja szkoły podjęła decyzję o przedłużeniu zamknięcia obiektu również na wtorek, 3 marca.

- 03.03.2026 będzie dniem wolnym od wszystkich zajęć. Szkoła nie zapewnia w tym dniu opieki w świetlicy - poinformowano.

Ewakuacja uczniów przy ulicy Marii Konopnickiej

Dramatyczne chwile rozegrały się w poniedziałkowe przedpołudnie w gmachu przy ulicy Marii Konopnickiej. Personel placówki zaniepokoił się silnym zapachem gazu, który był wyczuwalny zarówno w piwnicach, jak i na piętrze budynku. Procedury bezpieczeństwa zadziałały błyskawicznie, a z terenu szkoły ewakuowano łącznie 481 uczniów oraz pracowników. Na miejscu natychmiast pojawili się strażacy, funkcjonariusze policji i pogotowie gazowe, którzy przystąpili do pomiarów stężenia niebezpiecznej substancji. Powaga sytuacji zmusiła dyrekcję do natychmiastowego przerwania procesu dydaktycznego.

